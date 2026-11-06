Banfield vs. Atlético Tucumán: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 16 del Torneo Clausura

Banfield y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Estadio Florencio Sola, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Banfield recibe a Atlético Tucumán este viernes 6 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Ninguno de los dos llega con el envión que quisiera: Banfield y Atlético Tucumán se cayeron en su última presentación y necesitan reaccionar para no quedar relegados en la mitad de tabla del Clausura.

No hay mucho margen para seguir acumulando puntos perdidos: ambos están en zona tibia, sin pelear arriba pero tampoco complicados, y una victoria puede acomodarles el resto del campeonato.

La actualidad de ambos equipos

Banfield viene de perder 1-3 como visitante ante Independiente Rivadavia, el tercer partido sin ganar entre caídas y un empate. Está 13° con 14 puntos en 15 fechos jugados, en una zona de la tabla que no asusta pero tampoco entusiasma, y necesita volver a sumar de local para no complicarse.

Atlético Tucumán tampoco llega bien: cayó 1-2 de local frente a Argentinos Juniors en la última fecha, después de una racha mezclada que incluyó un triunfo ante Tigre y otra derrota previa. Marcha 10° con 17 unidades, apenas unos puntos por encima de su rival de turno, y necesita cortar la seguidilla negativa como visitante para no perder terreno en la tabla.

El historial entre Banfield y Atlético Tucumán

El historial entre ambos está muy parejo: en 19 enfrentamientos Atlético Tucumán ganó 4, Banfield 3 y hubo 12 empates, una proporción que confirma lo parejo de la serie. En goles también es parejo, 14 para Banfield contra 13 del conjunto tucumano.

En los cruces más recientes se repite la tónica de la igualdad: el último antecedente terminó 1-1 y antes hubo otro empate 1-1, además de un 0-0. La última vez que hubo un ganador claro fue un 3-0 a favor de Banfield en marzo de 2024.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Atlético Tucumán vs. Banfield 1-1 Liga Profesional Argentina 20/07/2024 Banfield vs. Atlético Tucumán 1-1 Liga Profesional Argentina 07/03/2024 Atlético Tucumán vs. Banfield 0-3 Liga Profesional Argentina 16/10/2023 Banfield vs. Atlético Tucumán 0-0 Liga Profesional Argentina 05/03/2023 Atlético Tucumán vs. Banfield 1-0 Liga Profesional Argentina 06/09/2022 Atlético Tucumán vs. Banfield 0-0 Liga Profesional Argentina 10/05/2022 Banfield vs. Atlético Tucumán 1-1 Liga Profesional Argentina 25/09/2021 Banfield vs. Atlético Tucumán 2-0 Liga Profesional Argentina 15/12/2020 Atlético Tucumán vs. Banfield 0-2 Liga Profesional Argentina 19/10/2019 Banfield vs. Atlético Tucumán 1-2 Liga Profesional Argentina

Horario del partido

Argentina: 22:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Chile: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Perú: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Ecuador: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Colombia: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Venezuela: TyC Sports Internacional, inter

TyC Sports Internacional, inter México: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Estados Unidos: Fanatiz, ViX

Fanatiz, ViX Centroamérica: TyC Sports Internacional

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Barracas Central vs. Racing — viernes 6 de noviembre, 15:00 hs

Independiente vs. Deportivo Riestra — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs

Unión vs. Vélez — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs

San Lorenzo vs. Platense — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs

Tigre vs. Sarmiento — viernes 6 de noviembre, 22:00 hs

Talleres vs. Estudiantes — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs

Argentinos Juniors vs. Huracán — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs

Instituto vs. Newell's Old Boys — sábado 7 de noviembre, 22:00 hs

Central Córdoba vs. Lanús — domingo 8 de noviembre, 19:30 hs

En síntesis

Banfield y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura.

se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max .

y . Banfield suma 14 puntos en el torneo.

suma 14 puntos en el torneo. Atlético Tucumán suma 17 puntos en el torneo.