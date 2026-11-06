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Torneo Clausura

Banfield vs. Atlético Tucumán: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 16 del Torneo Clausura

Banfield y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Estadio Florencio Sola, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Banfield vs. Tucuman, Torneo Clausura
Banfield vs. Tucuman, Torneo Clausura

Banfield recibe a Atlético Tucumán este viernes 6 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Ninguno de los dos llega con el envión que quisiera: Banfield y Atlético Tucumán se cayeron en su última presentación y necesitan reaccionar para no quedar relegados en la mitad de tabla del Clausura.

No hay mucho margen para seguir acumulando puntos perdidos: ambos están en zona tibia, sin pelear arriba pero tampoco complicados, y una victoria puede acomodarles el resto del campeonato.

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La actualidad de ambos equipos

Banfield viene de perder 1-3 como visitante ante Independiente Rivadavia, el tercer partido sin ganar entre caídas y un empate. Está 13° con 14 puntos en 15 fechos jugados, en una zona de la tabla que no asusta pero tampoco entusiasma, y necesita volver a sumar de local para no complicarse.

Atlético Tucumán tampoco llega bien: cayó 1-2 de local frente a Argentinos Juniors en la última fecha, después de una racha mezclada que incluyó un triunfo ante Tigre y otra derrota previa. Marcha 10° con 17 unidades, apenas unos puntos por encima de su rival de turno, y necesita cortar la seguidilla negativa como visitante para no perder terreno en la tabla.

El historial entre Banfield y Atlético Tucumán

El historial entre ambos está muy parejo: en 19 enfrentamientos Atlético Tucumán ganó 4, Banfield 3 y hubo 12 empates, una proporción que confirma lo parejo de la serie. En goles también es parejo, 14 para Banfield contra 13 del conjunto tucumano.

En los cruces más recientes se repite la tónica de la igualdad: el último antecedente terminó 1-1 y antes hubo otro empate 1-1, además de un 0-0. La última vez que hubo un ganador claro fue un 3-0 a favor de Banfield en marzo de 2024.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/04/2026Atlético Tucumán vs. Banfield1-1Liga Profesional Argentina
20/07/2024Banfield vs. Atlético Tucumán1-1Liga Profesional Argentina
07/03/2024Atlético Tucumán vs. Banfield0-3Liga Profesional Argentina
16/10/2023Banfield vs. Atlético Tucumán0-0Liga Profesional Argentina
05/03/2023Atlético Tucumán vs. Banfield1-0Liga Profesional Argentina
06/09/2022Atlético Tucumán vs. Banfield0-0Liga Profesional Argentina
10/05/2022Banfield vs. Atlético Tucumán1-1Liga Profesional Argentina
25/09/2021Banfield vs. Atlético Tucumán2-0Liga Profesional Argentina
15/12/2020Atlético Tucumán vs. Banfield0-2Liga Profesional Argentina
19/10/2019Banfield vs. Atlético Tucumán1-2Liga Profesional Argentina

Horario del partido

  • Argentina: 22:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max
  • Chile: TyC Sports Internacional
  • Perú: TyC Sports Internacional
  • Ecuador: TyC Sports Internacional
  • Colombia: TyC Sports Internacional
  • Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
  • México: TyC Sports Internacional
  • Estados Unidos: Fanatiz, ViX
  • Centroamérica: TyC Sports Internacional

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Barracas Central vs. Racing — viernes 6 de noviembre, 15:00 hs
  • Independiente vs. Deportivo Riestra — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
  • Unión vs. Vélez — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
  • San Lorenzo vs. Platense — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
  • Tigre vs. Sarmiento — viernes 6 de noviembre, 22:00 hs
  • Talleres vs. Estudiantes — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Argentinos Juniors vs. Huracán — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Boca Juniors vs. Defensa y Justicia — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Instituto vs. Newell's Old Boys — sábado 7 de noviembre, 22:00 hs
  • Central Córdoba vs. Lanús — domingo 8 de noviembre, 19:30 hs

En síntesis

  • Banfield y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Banfield suma 14 puntos en el torneo.
  • Atlético Tucumán suma 17 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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