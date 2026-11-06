Banfield vs. Atlético Tucumán: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 16 del Torneo Clausura

Banfield recibe a Atlético Tucumán este viernes 6 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Ninguno de los dos llega con el envión que quisiera: Banfield y Atlético Tucumán se cayeron en su última presentación y necesitan reaccionar para no quedar relegados en la mitad de tabla del Clausura.
No hay mucho margen para seguir acumulando puntos perdidos: ambos están en zona tibia, sin pelear arriba pero tampoco complicados, y una victoria puede acomodarles el resto del campeonato.
La actualidad de ambos equipos
Banfield viene de perder 1-3 como visitante ante Independiente Rivadavia, el tercer partido sin ganar entre caídas y un empate. Está 13° con 14 puntos en 15 fechos jugados, en una zona de la tabla que no asusta pero tampoco entusiasma, y necesita volver a sumar de local para no complicarse.
Atlético Tucumán tampoco llega bien: cayó 1-2 de local frente a Argentinos Juniors en la última fecha, después de una racha mezclada que incluyó un triunfo ante Tigre y otra derrota previa. Marcha 10° con 17 unidades, apenas unos puntos por encima de su rival de turno, y necesita cortar la seguidilla negativa como visitante para no perder terreno en la tabla.
El historial entre Banfield y Atlético Tucumán
El historial entre ambos está muy parejo: en 19 enfrentamientos Atlético Tucumán ganó 4, Banfield 3 y hubo 12 empates, una proporción que confirma lo parejo de la serie. En goles también es parejo, 14 para Banfield contra 13 del conjunto tucumano.
En los cruces más recientes se repite la tónica de la igualdad: el último antecedente terminó 1-1 y antes hubo otro empate 1-1, además de un 0-0. La última vez que hubo un ganador claro fue un 3-0 a favor de Banfield en marzo de 2024.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Atlético Tucumán vs. Banfield
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|20/07/2024
|Banfield vs. Atlético Tucumán
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|07/03/2024
|Atlético Tucumán vs. Banfield
|0-3
|Liga Profesional Argentina
|16/10/2023
|Banfield vs. Atlético Tucumán
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|05/03/2023
|Atlético Tucumán vs. Banfield
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|06/09/2022
|Atlético Tucumán vs. Banfield
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|10/05/2022
|Banfield vs. Atlético Tucumán
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|25/09/2021
|Banfield vs. Atlético Tucumán
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|15/12/2020
|Atlético Tucumán vs. Banfield
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|19/10/2019
|Banfield vs. Atlético Tucumán
|1-2
|Liga Profesional Argentina
Horario del partido
- Argentina: 22:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
- Chile: TyC Sports Internacional
- Perú: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
- México: TyC Sports Internacional
- Estados Unidos: Fanatiz, ViX
- Centroamérica: TyC Sports Internacional
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Barracas Central vs. Racing — viernes 6 de noviembre, 15:00 hs
- Independiente vs. Deportivo Riestra — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
- Unión vs. Vélez — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
- San Lorenzo vs. Platense — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
- Tigre vs. Sarmiento — viernes 6 de noviembre, 22:00 hs
- Talleres vs. Estudiantes — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Argentinos Juniors vs. Huracán — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Boca Juniors vs. Defensa y Justicia — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Instituto vs. Newell's Old Boys — sábado 7 de noviembre, 22:00 hs
- Central Córdoba vs. Lanús — domingo 8 de noviembre, 19:30 hs
En síntesis
- Banfield y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Banfield suma 14 puntos en el torneo.
- Atlético Tucumán suma 17 puntos en el torneo.