Alineaciones de Independiente Rivadavia y Banfield para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentan este lunes 2 de noviembre en el Estadio Bautista Gargantini por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Independiente Rivadavia recibe a Banfield este lunes 2 de noviembre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Bautista Gargantini. Independiente Rivadavia viene de caer 0-1 ante Argentinos Juniors y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Banfield viene de empatar 1-1 con Lanús y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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