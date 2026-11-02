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Torneo Clausura

Alineaciones de Independiente Rivadavia y Banfield para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentan este lunes 2 de noviembre en el Estadio Bautista Gargantini por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rivadavia vs. Banfield, Torneo Clausura
Rivadavia vs. Banfield, Torneo Clausura

Independiente Rivadavia recibe a Banfield este lunes 2 de noviembre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Bautista Gargantini. Independiente Rivadavia viene de caer 0-1 ante Argentinos Juniors y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Banfield viene de empatar 1-1 con Lanús y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Independiente Rivadavia y Banfield

Independiente Rivadavia (4-2-3-1): Nicolás Bolcato, Álex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Juan Elordi, Tomás Bottari, Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Reali, Álex Arce, Matías Alejandro Fernández. DT: Alfredo Berti.

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Banfield (4-3-3): Diego Rodríguez, Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Ignacio Abraham, Lautaro Gómez, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Federico Medina, Adrián Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.

Bajas y ausentes de Independiente Rivadavia y Banfield

Independiente Rivadavia:

  • Ezequiel Bonifacio (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Sheyko Studer (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Luciano Gómez (rotura de ligamentos cruzados)
  • Maximiliano Salas (rotura de ligamentos cruzados)
  • Jonathan De Irastorza (rotura de ligamentos cruzados)
  • Iván Marcone (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Banfield:

  • John Manuel Arteaga (lesión en la ingle; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

La previa de Independiente Rivadavia y Banfield: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 2 de noviembre
  • Hora: 21:15 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Bautista Gargantini
  • Historial: 10 cruces — Independiente Rivadavia ganó 1, Banfield ganó 7 y empataron 2
  • Último antecedente: 20/04/2026: Banfield 0-0 Independiente Rivadavia
  • Próximo partido de Independiente Rivadavia: vs. Gimnasia de Mendoza, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Banfield: vs. Atlético Tucumán, domingo 8 de noviembre
Redacción Bolavip
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