Alineaciones de Independiente Rivadavia y Banfield para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia recibe a Banfield este lunes 2 de noviembre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Bautista Gargantini. Independiente Rivadavia viene de caer 0-1 ante Argentinos Juniors y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Banfield viene de empatar 1-1 con Lanús y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Independiente Rivadavia y Banfield
Independiente Rivadavia (4-2-3-1): Nicolás Bolcato, Álex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Juan Elordi, Tomás Bottari, Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Reali, Álex Arce, Matías Alejandro Fernández. DT: Alfredo Berti.
Banfield (4-3-3): Diego Rodríguez, Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Ignacio Abraham, Lautaro Gómez, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Federico Medina, Adrián Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.
Bajas y ausentes de Independiente Rivadavia y Banfield
Independiente Rivadavia:
- Ezequiel Bonifacio (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Sheyko Studer (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Luciano Gómez (rotura de ligamentos cruzados)
- Maximiliano Salas (rotura de ligamentos cruzados)
- Jonathan De Irastorza (rotura de ligamentos cruzados)
- Iván Marcone (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Banfield:
- John Manuel Arteaga (lesión en la ingle; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
La previa de Independiente Rivadavia y Banfield: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 2 de noviembre
- Hora: 21:15 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Bautista Gargantini
- Historial: 10 cruces — Independiente Rivadavia ganó 1, Banfield ganó 7 y empataron 2
- Último antecedente: 20/04/2026: Banfield 0-0 Independiente Rivadavia
- Próximo partido de Independiente Rivadavia: vs. Gimnasia de Mendoza, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Banfield: vs. Atlético Tucumán, domingo 8 de noviembre