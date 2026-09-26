Ángel Di María comparó la polémica con el penal ante Francia en la final del Mundial 2022: “El VAR te lleva a eso”

Fideo desestimó la controversia por la jugada que cambió la final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

Este sábado por la tarde, Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2026. Bajo el calor agobiante de Santiago del Estero, dos goles de Ángel Di María y uno de Julián Fernández alcanzaron para ganarle 3-1 a Estudiantes de La Plata en un partido caliente. De esta manera, el Canalla dio la vuelta en el Estadio Único Madre de Ciudades.

¡LA EMOCIÓN DE FIDEO DI MARÍA AL CONSEGUIR UN NUEVO TÍTULO! ¡ROSARIO CENTRAL CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA INTERNACIONAL!



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Vale destacar que ocurrió un escándalo en el final del partido, que corrió el foco de lo que estaba en juego. Hubo piñas entre los futbolistas dentro del campo de juego y en el túnel de los vestuarios, además de que Juan Sebastián Verón ingresó a la cancha e increpó a Darío Herrera para reclamarle varias jugadas que derivaron en el resultado del encuentro.

Lo cierto es que, tras la conquista de la Supercopa Internacional, Fideo habló de todo. “Volví por esto, por esta alegría y esta gente“, sentenció Di María en primera instancia. Luego, también agregó: “Se los dije a los chicos antes de salir. Estamos a fin de mes, la gente vende cosas y hace cualquier cosa por viajar. Si no les dábamos esta alegría me iba a sentir muy mal“.

¡¡MÁS AL ÁNGULO IMPOSIBLE!! La pegada de Fideo Di María sigue intacta… ¡Golazo de tiro libre en la Supercopa Internacional!



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Por otro lado, se refirió a la polémica de la tarde. “Al final siempre pasa lo mismo. Lo voy a aclarar porque llega un momento que cansa todo esto“, empezó el relato de Angelito. Inmediatamente después, manifestó: “Este fue penal, como el de Francia cuando me lo hicieron a mí. Es un toque, es penal. Está adentro del área y hoy el VAR te lleva a eso“.

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Pocos segundos más tarde, hizo hincapié en el escándalo del final. “Lo que pasó al final es lamentable“, aseguró. A su vez, le tiró la pelota a Estudiantes y soltó: “No hicimos nada para que pase lo que pasó. Ellos tendrán sus excusas y sus cosas“. Y añadió: “Tenemos que disfrutar este momento. Lo soñé toda mi vida. Viví cosas difíciles cuando llegué. Estoy muy feliz“.

¡¡ESCANDALOSO FINAL EN SANTIAGO DEL ESTERO TRAS EL TERCER GOL DE ROSARIO CENTRAL!! ¡PIÑAS EN EL TÚNEL ENTRE LOS JUGADORES!



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Por último, reveló un secreto sobre su golazo. “Voy a ser sincero. Antes de salir a la cancha estaba con el celu y me apareció el gol de tiro libre de Messi en Estados Unidos en la Copa América“, comenzó la confesión de Fideo. De inmediato terminó con el suspenso y contó: “Dije: ‘lo voy a intentar. No soy Leo pero capaz que sale’“.

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