Las 3 jugadas polémicas que marcaron la final entre Estudiantes y Rosario Central en la Supercopa Internacional

El Canalla se lo dio vuelta al Pincha y hasta Verón estalló por el arbitraje en Santiago del Estero.

Por la final de la Supercopa Internacional 2026, Rosario Central se impuso por 3-1 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El campeón anual del último año lo dio vuelta con un doblete de Ángel Di María ante el ganador del Trofeo de Campeones 2025.

Sobre el final, Julián Fernández le puso el cierre al partido, ya con un Pincha jugado al ataque, incluyendo a Fernando Muslera, que no llegó a cubrir su arco. La tensión por las polémicas que reclamó Estudiantes durante el partido se tradujo en incidentes entre los protagonistas tras el pitazo final.

La primera decisión controversial de Darío Herrera de la que se quejaron los platenses fue el penal que se le sancionó a Leandro González Pirez. Tras la revisión del VAR, el árbitro señaló la infracción dentro del área, algo que aún genera debate.

¡HAY PENAL PARA ROSARIO CENTRAL EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!



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Posteriormente, ya en el complemento, Herrera evitó sacarle la segunda amarilla a Elías Verón, que se llevó puesto a Adolfo Gaich en lo que hubiera sido una expulsión para el Canalla.

Todo Estudiantes pidió la segunda amarilla para Elías Verón por esta infracción… ¿Qué te pareció?



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En el final, Estudiantes pidió penal por supuesta mano en el área, que Herrera también evitó cobrar. Esta es la decisión que menos dudas generó, ya que no se ve intención del futbolista de Rosario Central de jugar con su extremidad.

¿Qué pasó acá? Todo Estudiantes pidió penal por una mano dentro del área del Canalla sobre el final.



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Verón denunció ‘maltrato’ a los hinchas de Estudiantes

Como si fuera poco, no solo en el campo hubo polémica. En la previa de la final, la policía retuvo a los hinchas de Estudiantes, que tuvieron problemas para acercarse al Estadio Único Madre de Ciudades, además de tenerlos para ingresar al recinto.

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Con el partido empezado, los hinchas de Estudiantes aún retenidos por la policía de Santiago del Estero a metros del Madre de Ciudades.



Un papelón orquestado por los sinvergüenzas de siempre. https://t.co/lweWxO1P5i pic.twitter.com/ICvqA9w979 — Juanma Tucci (@juanmatucci) September 26, 2026

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