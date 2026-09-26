La denuncia de Verón por el arbitraje en Estudiantes vs. Rosario Central: “Hubo algo más en el medio”

El presidente del Pincha entregó un mensaje cargado de ironía tras increpar a Darío Herrera por su trabajo en la Supercopa Internacional.

Con la victoria de Rosario Central ante Estudiantes de La Plata, la Supercopa Internacional en Santiago del Estero terminó en escándalo. Las diferencias dirigenciales y el arbitraje de Darío Herrera extendieron la rivalidad entre estos equipos y Juan Sebastián Verón volvió a disparar contra la AFA.

El presidente del club platense se quejó durante el partido por las decisiones del árbitro al publicar una historia en su cuenta de Instagram y también mostrándose aplaudiendo de forma irónica en la platea. Pero todo escaló en el final, cuando ingresó al campo e increpó a Herrera.

Antes de la premiación, Verón habló con ESPN: “Hay que ver quién lo llevó a que el final sea así (caliente). En un partido hay condimentos y también circunstancias que pueden llevar a que se termine de esta manera. Sin quitarle mérito a Central, que es un muy buen equipo. Hubo algo más en el medio que termina llevando el partido a este lugar”.

“Nos quedamos (en la premiación). Más allá de la calentura y el enojo, válidos y reales sobre hechos que estuvieron en el partido, hay que tragar saliva y seguir”, continuó el mandatario de Estudiantes.

“LO FELICITÉ, DIRIGIÓ MUY BIEN” Juan Sebastián Verón sobre su charla con Herrera tras el final del partido en Santiago del Estero.



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Luego, fue irónico al responder sobre qué le había dicho a Herrera. “Le dije que dirigió muy bien. Lo felicité. Nada que decir. Creo que dije eso. La verdad, no me acuerdo”, soltó Verón, a quien se le vio decir ‘esto es culpa tuya, vos sos un ladrón’.

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Y cerró sobre su equipo: “Es difícil jugar en este contexto, porque estás condicionado. En vez de pensar en jugar estás pensando en otras cosas. Y el calor, que forma parte del partido. Lamentablemente se desvirtúa todo al final, pero estuvieron bien los chicos”.

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