Barracas Central vs. Racing, por la fecha 16 del Torneo Clausura: minuto a minuto

El Guapo y la Academia se ven las caras en el Estadio Claudio Tapia por la última jornada de la Fase Regular.

Racing Club le pone un punto final a su participación en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Desde las 15:00 hs, la Academia visita a Barracas Central por la Fecha 16 de la Zona B sin chances de clasificar ni a los Playoffs ni a copas internacionales por tabla anual.

El Guapo, en cambio, ya tiene el boleto a la próxima instancia en el bolsillo y buscará obtener un buen resultado en condición de local para escalar posiciones en la tabla de su zona.

Barracas Central vs. Racing: minuto a minuto

Así forman Barracas y Racing

Barracas: Espínola; Barrios, Capraro, Demartini, Insúa, Bogarín; Miloc, Tapia, Porra; Orsini y Taborda.

Racing: Cambeses; Cannavo, Pérez, Escudero, Rodríguez; Kranevitter, Zaracho, Tello, Lodico; Conechny y Torres

Datos clave de la previa de Barracas Central vs. Racing