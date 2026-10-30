Alineaciones de Racing y Aldosivi para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

El Tiburón necesita ganar para no descender. La Academia, para sumar en un torneo en el que ya no compite por nada.

Racing Club recibe a Aldosivi este viernes desde las 21:15 horas en el Estadio Presidente Perón, el Cilindro de Avellaneda, en un encuentro crucial que da continuidad a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Mientras que la Academia busca cerrar el año de la manera más digna posible ante su gente y maquillar su flojo andar, el Tiburón marplatense se juega una verdadera final por la permanencia en la máxima categoría, sabiendo que sumar puntos es una obligación absoluta.

El elenco local atraviesa una profunda crisis deportiva. Bajo la conducción táctica de Chirola Romero tras una serie de malos resultados, Racing viene de caer 1-0 ante River Plate, acumula seis derrotas en sus últimos diez compromisos y ya se quedó sin chances matemáticas de clasificar a las copas internacionales del 2027.

Por el lado de la visita, el clima es de tensión pero con la ilusión a flor de piel. Los dirigidos por Javier Sanguinetti tomaron un respiro vital al vencer 1-0 a Belgrano en la jornada pasada con gol de Andrés Vombergar. Aldosivi pelea mano a mano con Deportivo Riestra en la zona roja y una derrota o empate ante la Academia lo deja sin chances de seguir en primera.

Las probables alineaciones de Racing y Aldosivi

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo; Mateo Martínez; Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Tomás Conechny, Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Agustín Palavecino, Martin Garcia, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán, Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

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