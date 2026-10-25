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Torneo Clausura

River vs. Racing por el Torneo Clausura: minuto a minuto e incidencias

El Millonario recibe a la Academia en un duelo entre grandes que necesitan sumar en las fechas finales del torneo.

River vs. Racing por el Torneo Clausura: minuto a minuto e incidencias
© GettyRiver vs. Racing por el Torneo Clausura: minuto a minuto e incidencias

Este domingo, desde las 19:15, el Monumental será la sede de un clásico con historia propia. River recibirá a Racing en un compromiso de la fecha 14 del Clausura en el que ambos necesitan sumar de a tres para revertir sus complejos presentes.

El equipo de Leonardo Ponzio quiere asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores, mientras que el conjunto de Avellaneda se juega su última oportunidad para clasificar a los playoffs. A continuación, el minuto a minuto, las incidencias y todo lo que hay que saber de River – Racing.

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Las alineaciones de River y Racing

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Alejandro Tello, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

El equipo arbitral del clásico

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
  • Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
  • VAR: Felipe Viola
  • AVAR: Diego Verlota

La previa de River – Racing

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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