River vs. Racing por el Torneo Clausura: minuto a minuto e incidencias

El Millonario recibe a la Academia en un duelo entre grandes que necesitan sumar en las fechas finales del torneo.

Este domingo, desde las 19:15, el Monumental será la sede de un clásico con historia propia. River recibirá a Racing en un compromiso de la fecha 14 del Clausura en el que ambos necesitan sumar de a tres para revertir sus complejos presentes.

El equipo de Leonardo Ponzio quiere asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores, mientras que el conjunto de Avellaneda se juega su última oportunidad para clasificar a los playoffs. A continuación, el minuto a minuto, las incidencias y todo lo que hay que saber de River – Racing.

Las alineaciones de River y Racing

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Alejandro Tello, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

El equipo arbitral del clásico

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Diego Bonfa

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Felipe Viola

AVAR: Diego Verlota

La previa de River – Racing