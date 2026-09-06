Boca, sin margen: así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026

A falta de dos partidos en la Fecha 8, la mitad de la etapa inicial del Torneo Clausura 2026 está a punto de completarse. La pelea por la clasificación a los Playoffs está al rojo vivo y todos los equipos grandes están en un lugar incómodo en este tramo del certamen.
Es que solamente Boca Juniors e Independiente se encuentran entre los 8 mejores de sus zonas, aunque ambos con lo justo. Hasta el momento, los dos clubes definirían de visitante en los octavos de final. En cambio, River, Racing y San Lorenzo están, por el momento, fuera de los clasificados.
En ese contexto, hay un panorama sobre cuáles son los posibles rivales de los equipos en la primera etapa de Playoffs en caso de que todo termine como hasta ahora. Boca debería viajar a Junín para enfrentar a Sarmiento, mientras que el Rojo haría lo propio ante Atlético Tucumán.
Los cruces de octavos de final hasta el momento
- Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
- Vélez Sarsfield vs. Rosario Central
- Instituto vs. Tigre
- Defensa y Justicia vs. Belgrano
- Argentinos Juniors vs. Unión de Santa Fe
- Sarmiento de Junín vs. Boca Juniors
- Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys
- Atlético Tucumán vs. Independiente
Así está la tabla del Torneo Clausura 2026
Cómo se juega el resto de la Fecha 8
LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
- 19.00 – Barracas Central vs. Argentinos Juniors
- 21.15 – Unión de Santa Fe vs. Instituto
Datos clave
- Boca Juniors enfrentaría a Sarmiento de Junín en los octavos de final.
- River, Racing y San Lorenzo están momentáneamente fuera de los puestos clasificados.
- Independiente jugaría ante Atlético Tucumán en la primera etapa de Playoffs.