Boca, sin margen: así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026

El Xeneize dejó puntos en Mendoza, pero todavía está, con lo justo, dentro de los 8 de su zona.

A falta de dos partidos en la Fecha 8, la mitad de la etapa inicial del Torneo Clausura 2026 está a punto de completarse. La pelea por la clasificación a los Playoffs está al rojo vivo y todos los equipos grandes están en un lugar incómodo en este tramo del certamen.

Es que solamente Boca Juniors e Independiente se encuentran entre los 8 mejores de sus zonas, aunque ambos con lo justo. Hasta el momento, los dos clubes definirían de visitante en los octavos de final. En cambio, River, Racing y San Lorenzo están, por el momento, fuera de los clasificados.

En ese contexto, hay un panorama sobre cuáles son los posibles rivales de los equipos en la primera etapa de Playoffs en caso de que todo termine como hasta ahora. Boca debería viajar a Junín para enfrentar a Sarmiento, mientras que el Rojo haría lo propio ante Atlético Tucumán.

Los cruces de octavos de final hasta el momento

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

Vélez Sarsfield vs. Rosario Central

Instituto vs. Tigre

Defensa y Justicia vs. Belgrano

Argentinos Juniors vs. Unión de Santa Fe

Sarmiento de Junín vs. Boca Juniors

Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys

Atlético Tucumán vs. Independiente

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

Cómo se juega el resto de la Fecha 8

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

19.00 – Barracas Central vs. Argentinos Juniors

21.15 – Unión de Santa Fe vs. Instituto

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