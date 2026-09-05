Renunció a la Selección de Ecuador, pero la llegada de Gallardo lo hizo volver: “Nos hace soñar”

El Muñeco acordó su arribó a La Tri, firmará por cuatro años y tendría su estreno en la próxima fecha FIFA.

Sebastián Beccacece anunció que dejaba de ser entrenador de la Selección de Ecuador tras la eliminación en el Mundial 2026 a manos de México. Desde entonces, la Federación Ecuatoriana de Fútbol posó los ojos en Marcelo Gallardo. Fueron varias semanas de negociaciones, pero finalmente el Muñeco aceptó y se convertirá en el próximo seleccionador de La Tri.

La figura de Marcelo Gallardo despierta ilusión y uno que lo dejó bien en claro fue Hernán Galíndez, el arquero argentino de 39 años que representa a Ecuador desde 2021. El portero de Huracán dialogó con ESPN tras el empate del Globo ante Belgrano y afirmó: “Es un paso muy importante. Sin dudas, un técnico de ese nivel, no sé si está confirmado, pero es un paso muy importante que da la FEF“.

Además, agregó: “Había dicho que había terminado muy enojado del Mundial, después dije que siempre que Ecuador me necesite voy a estar, así que estaré a disposición porque será siempre un privilegio ser parte de la selección. Un entrenador de la talla de Gallardo nos hace soñar. Ecuador tiene muy buenos jugadores y sin dudas puede ser un paso hacia delante muy importante”.

Hernán Galíndez en la última Copa del Mundo. (Foto: Getty).

¿Cuándo podría debutar Gallardo en Ecuador?

Todavía resta que Marcelo Gallardo estampe la firma, pero una vez que lo haga ya se pondrá manos a la obra y su estreno será en la próxima fecha FIFA en la que Ecuador jugará en Asia. El estreno del Muñeco sería en el amistoso ante Corea del Sur y luego completará la gira visitando a Japón. El Muñeco se suma a La Tri y su vínculo será por los próximos cuatro años.

La carrera de Marcelo Gallardo

2011-2012 | Nacional

2014-2022 | River Plate

2023-2024 | Al Ittihad

2024-2026 | River Plate

2026 – | Selección de Ecuador

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