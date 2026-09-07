Con 6 extranjeros, los convocados de Boca para enfrentar a Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026

A pesar de la polémica con Vélez, Rodolfo Arruabarrena volvió a incluir a los foráneos en la lista de concentrados.

En los últimos días, la polémica estuvo en la errónea inclusión de futbolistas foráneos en la Copa Argentina y es por eso que Vélez presentó un reclamo formal. Sin embargo, a pesar del enorme ruido de estas horas, Boca convocó 6 extranjeros para enfrentar este martes por la noche a Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Los futbolistas de Boca que vencieron a Vélez por Copa Argentina. (@BocaJrsOficial)

Si bien todo indica que la Asociación del Fútbol Argentino no cambiará el resultado, el Xeneize seguirá en la competición y se medirá con Racing en la siguiente instancia, el revuelo sigue siendo importante dentro del ambiente. En ese sentido, poco le importó a Rodolfo Arruabarrena, que no hizo ningún ajuste en la lista de concentrados.

Lo cierto es que el Vasco convocó a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. Incluso a pesar de que fueron los protagonistas de la gran polémica de la semana, el entrenador priorizó lo deportivo y quiere tener a todos ellos a disposición para el encuentro más importante de lo que va del semestre.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Un dato importante a tener en cuenta es que Miguel Merentiel (Uruguay) y Williams Alarcón (Chile) poseen la nacionalidad argentina. Debido a que en los últimos meses ambos futbolistas hicieron el trámite y en base a eso recibieron la notificación de que son ciudadanos albicelestes por su larga estadía en el país, quedaron desligados del conflicto.

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Los convocados de Boca ante Sao Paulo

Arqueros : Álvaro Montero , Leandro Brey y Javier García

: , Leandro Brey y Javier García Defensores : Leandro Lozano , Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas y Lautaro Blanco

: , Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas y Lautaro Blanco Mediocampistas : Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Carlos Palacios y Kevin Zenón

: Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, y Kevin Zenón Delanteros: Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero y Enner Valencia