Boca utiliza a Villa como argumento ante el reclamo de Vélez por la inclusión de extranjeros en la Copa Argentina

En el Xeneize firmaron planilla 6 extranjeros que no poseen nacionalidad argentina y el límite es de 5 foráneos.

El miércoles por la noche, Boca venció a Vélez por penales y clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Sin embargo, más de 48 horas después de que finalizó el partido, las redes sociales estallaron con una enorme polémica: el Xeneize contó con 6 extranjeros. En medio de ese contexto, el Fortín reclamó los puntos ante la Asociación del Fútbol Argentino.

Cabe recordar que en el conjunto de la ribera fueron titulares: Álvaro Montero (Colombia), Leandro Lozano (Uruguay) y Sebastián Villa (Colombia). A su vez, tras haber firmado planilla, integraron el banco de suplentes Carlos Palacios (Chile), Ángel Romero (Paraguay) y Enner Valencia (Ecuador). Vale resaltar que, hasta donde se sabía, no tienen nacionalidad argentina.

Los futbolistas de Boca tras vencer a Vélez por la Copa Argentina 2026. (@BocaJrsOficial)

Lo cierto es que Boca sostiene que Sebastián Villa tiene residencia argentina. A pesar de que no era la información que se manejaba en el ambiente, desde Casa Amarilla argumentan que no usa cupo de extranjero por el tiempo que lleva en el fútbol argentino. De esta manera, según revelan desde el conjunto de la ribera, no habría infracción alguna.

Por otro lado, los antecedentes FIFA indican que, aunque Vélez tuviera razón y la AFA confirme un error de Boca, solo recibiría una multa económica. Esto se debe a que solamente se trata de una falla administrativa y la sanción sería menor, lo que lo limita al plano financiero. El principal motivo es que el Xeneize no sacó ventaja deportiva.

Los futbolistas de Boca. (Getty Images)

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Aunque en el caso hipotético de que las autoridades avalen el reclamo, Ángel Romero no ingresó al campo de juego. Este pequeño detalle es fundamental ya que solo jugaron 5 extranjeros, gracias a que el paraguayo no sumó minutos. Así las cosas, el elenco azul y oro evitó un castigo deportivo que podría haber derivado en una eliminación de la Copa Argentina.

Un dato importante a tener en cuenta es que Miguel Merentiel (Uruguay) y Williams Alarcón (Chile) no cuentan porque poseen la nacionalidad argentina. Debido a que en los últimos meses ambos futbolistas recibieron la notificación de que son ciudadanos albicelestes por su larga estadía en el país, están desligados del conflicto que surgió en estas horas.

El equipo titular de Boca vs. Vélez por la Copa Argentina 2026.

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Vélez presentó el reclamo formal contra Boca

El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.

La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.

No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento. Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina.

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Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta. Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa.