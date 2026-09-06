Franco Colapinto y Pierre Gasly le dieron más de 11 millones a Alpine tras el GP de Italia de la Fórmula 1 2026

Los puntos obtenidos por ambos pilotos en Monza siguen engrosando las arcas de la escudería liderada por Flavio Briatore.

Se vivió un carrerón en el circuito internacional de Monza. El Gran Premio de Italia ya es historia y tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly fueron protagonistas estelares del fin de semana. Todo comenzó con la pole position que consiguió el francés y el séptimo puesto de largada para el argentino, ambos codeándose con las escuderías más fuertes de la Fórmula 1.

La potencia de los Mercedes, los McLaren y la destreza de Max Verstappen impidieron que Gasly pudiera conservar su liderazgo, por lo que terminó cayendo hasta el séptimo puesto de la carrera con un Alpine que aguantó y demostró que las mejoras funcionan.

Por el lado de Colapinto, el argentino llegó a posicionarse tercero luego del accidente de Charles Leclerc y de una gran segunda largada, pero un despiste lo mandó hasta el puesto 16 y tuvo que escalar desde la zona baja hasta llegar nuevamente a la zona de puntos. Finalmente, terminó noveno.

En términos económicos, fue una gran carrera para Alpine. Los seis puntos que se llevó Gasly equivalen a U$D8.795.460, mientras que las dos unidades de Franco suman U$D2.931.820. En total, generaron U$D11.727.280 solo por lo hecho en el GP de Italia. Si, casi 12 millones de dólares por los 8 puntos que consiguieron.

Con esta suma de puntos, Gasly llegó a los 41 en todo el campeonato y Colapinto a 21. Ninguno de los dos escaló posiciones: se mantienen 10° y 12° respectivamente.

¿Cuánto vale cada punto ganado en una carrera de la Fórmula 1?

Durante la temporada 2025 de la Fórmula 1, la FIA destinó un monto récord para los puntos que cada escudería obtenía carrera a carrera. El pozo total en la campaña pasada fue de 3.870 millones, repartidos equitativamente punto por punto.

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Teniendo en cuenta que se distribuyen 101 puntos por Gran Premio y 36 por Sprint, y a eso hay que multiplicarlo por los 24 GP de la temporada y las seis minicarreras. Por ende, en total se disputan 2.640 puntos por año entre los pilotos.

Aplicando las matemáticas a la cuestión, cada punto que se obtiene en la F1, partiendo de la base del pozo de 2025 (3.870 millones de dólares), simboliza U$D1.465.910. Es decir, una sola unidad en la Fórmula 1 es casi un millón y medio de dólares.

Los valores para 2026 pueden variar, ya que la F1 tiende a modificar sus premios año tras año y se revelan a fin de cada temporada. Además, esta temporada habrá 22 carreras y no 24, ya que se suspendieron los GP de Arabia Saudita y Bahréin por el conflicto de Medio Oriente. Sin embargo, los montos repartidos el año anterior sirven como panorama para cada escudería.

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Los millones que gana cada piloto por GP, según la posición

Posición Puntos Millones por GP/Sprint (en U$D) 1° 25 pts 36.647.750 2° 18 pts 26.386.380 3° 15 pts 21.988.650 4° 12 pts 17.590.920 5° 10 pts 14.659.100 6° 8 pts 11.727.280 7° 6 pts 8.795.460 8° 4 pts 5.863.640 9° 2 pts 2.931.820 10° 1 pt 1.465.910 — — — Sprint 1° 8 pts 11.727.280 Sprint 2° 7 pts 10.261.370 Sprint 3° 6 pts 8.795.460 Sprint 4° 5 pts 7.329.550 Sprint 5° 4 pts 5.863.640 Sprint 6° 3 pts 4.397.730 Sprint 7° 2 pts 2.931.820 Sprint 8° 1 pt 1.465.910

En síntesis