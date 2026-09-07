Más allá del error, Colapinto hizo una carrera para aplaudir en Monza y las expectativas están por las nubes

Franco Colapinto tuvo una carrera con sensaciones múltiples en Monza. Por un lado, la buena clasificación, el buen potencial del auto, el largar adentro del Top 10, hacer dos largadas brillantes, incluyendo el hecho de superar a Lewis Hamilton y después a otros dos autos para meterse en cuarto lugar cuando hay bandera amarilla.

Sí, enorme primera parte de la carrera. Inclusive, cuando se relarga el Gran Premio de Italia, Colapinto estuvo otra vez gigante porque, al final de cuentas, va demostrando que es el mejor largador que tiene la Fórmula 1. Lo pasó a Max Verstappen y después cometió un error que le significó un despiste que lo mandó al decimosexto lugar. Error propio de quien viene en una pelea apretada, luchando con los grandes nombres de La Máxima.

De ahí, de salir del decimosexto lugar a terminar en los puntos, con un noveno puesto, Colapinto ha hecho una carrera brillante. Una carrera donde ha tenido que sostener un ritmo alto, donde ha tenido que pasar muchos autos, donde ha tenido que batallar para sacar ventaja del gran auto que le dio Alpine. Y, de no haber sido por el despiste, probablemente estaríamos hablando de un octavo lugar.

Sí, hay un error y por eso la impotencia, la bronca, el llanto del propio Colapinto. Porque no había tenido, probablemente, herramientas como las que tuvo hoy. Largó séptimo, su mejor posición de partida. Y llegó a estar tercero, genuinamente y no por esas cuestiones de estrategia cuando se paran otros. Era la mejor posición que había tenido en pista en su historia dentro de la Fórmula 1. Y ese error lo mandó atrás, pero después manejó de forma brillante, con un auto herido.

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La gran noticia es el auto que le dio Alpine, porque, si nos ponemos a pensar en el contexto de hace algunas carreras, había equipos que le sacaban una vuelta. Le sacaban un minuto, un minuto y medio, dependiendo de la pista. Había una diferencia entre los cuatro de adelante y el quinto mejor equipo que era gigantesca. Naturalmente, tenemos que ver cómo evoluciona esto, porque es carrera a carrera.

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Creo que el salto adelante que ha dado Alpine pone las expectativas por las nubes. Sin embargo, de acá a lo que viene, hay que saber que nada es permanente en la Fórmula 1 y que las otras escuderías también van a traer actualizaciones y van a seguir cambiando. Pero acá hay una base muy sólida y muy fuerte.

En definitiva, la carrera de Colapinto, más allá de la impotencia final, termina siendo para aplaudir. El piloto argentino sumó puntos y Alpine también descontó unidades en el campeonato. Además, no tenía para mucho más desde el arranque de la carrera en Monza.