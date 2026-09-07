Lautaro Martínez apoyó a Julián Álvarez tras su conflicto con Atlético de Madrid: “Es uno de los mejores del mundo”

El Toro reconoció que habló con la Araña en los últimos días e hizo una fuerte afirmación sobre su nivel de elite.

Julián Álvarez fue el principal protagonista durante todo el mercado de pases y al final se tuvo que quedar en Atlético de Madrid ya que no lo quisieron vender a Barcelona. En ese contexto, ahora Lautaro Martínez apoyó públicamente a su compatriota luego del conflicto que tuvo con su equipo y lanzó varios mensajes importantes que hicieron ruido.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez, en la Selección Argentina. (Getty Images)

Este martes, Inter de Milán recibe a Real Madrid por el debut en la UEFA Champions League 2026/27 y es por eso que el capitán asistió a la conferencia de prensa. En medio de las preguntas típicas fue consultado sobre la Araña y, lejos de esquivar la polémica, el Toro respondió con contundencia sobre su ladero en la Selección Argentina.

Lo cierto es que el oriundo de Bahía Blanca fue claro. “Hablé, le mandé un mensaje. Le mostré todo mi apoyo“, manifestó Lautaro en primera instancia sobre el momento que atraviesa Julián. Pocos segundos más tarde, Martínez sentenció: “Más allá de que compartimos plantel, posición y peleamos por un lugar en la Selección, es un amigo“.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez, en la Selección Argentina. (Getty Images)

Inmediatamente después, el atacante de Inter se metió de lleno en la polémica. “El momento que atravesó y está atravesando no es fácil“, aseguró delante del micrófono y las cámaras presentes en la sala. “Pero bueno, la decisión es de su club y del presidente, así que le deseo lo mejor“, expresó el Toro poniendo el foco en las autoridades de Atlético de Madrid.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto y reflexionó: “Espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando“. Lejos de dar por terminado el tema, hizo una última aclaración y sorprendió a todos. “Es un grandísimo jugador y uno de los mejores del mundo“, sentenció Lautaro Martínez sobre Julián Álvarez.

🎙️ Lautaro Martínez, sobre la situación que atraviesa Julián Alvarez:



👉 "Es un amigo y el momento que está atravesando no es fácil".



🫂 "Hablé con él y le mostré todo mi apoyo". pic.twitter.com/0uLRbma7ut — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2026

La nueva actitud de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En las últimas horas, Julián Álvarez posó en las imágenes de Atlético de Madrid de cara al inminente inicio de la UEFA Champions League 2026/27. En ese sentido, el futbolista que está inmerso en una gran polémica con la institución y es criticado por los hinchas, señaló el escudo del club y en otra foto sonrió por primera vez desde que empezó el conflicto.

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Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.