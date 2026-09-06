Briatore respaldó a Colapinto por su resultado en Monza: “Éramos realistas”

El jefe de Alpine valoró el trabajo del piloto argentino a pesar de su despiste en la sexta vuelta.

En un fin de semana positivo y repleto de sorpresas para Alpine, Franco Colapinto finalizó en la 9° posición del Gran Premio de Italia en el mítico Autódromo de Monza. Tras la confirmación de su continuidad en la Fórmula 1 para 2027, el piloto argentino cerró la carrera con gusto agridulce.

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Es que, tras regresar a la Q3 y clasificarse en el 8° lugar, llegó a ubicarse tercero en la carrera, pero un despiste lo llevó al fondo del pelotón. Finalmente, remontó 7 posiciones para volver a meterse en los puntos y ayudar a Alpine a recortar distancia por el quinto lugar en el Campeonato de Constructores.

En ese contexto, Flavio Briatore se mostró conforme con lo que hizo Colapinto junto a Pierre Gasly, que había conseguido la Pole el sábado y cruzó la meta en la 7° posición.

“Este fin de semana ha sido positivo para el equipo, con grandes momentos como la pole position de ayer y buenos puntos sumados. Hemos reducido la diferencia con Racing Bulls en el campeonato y el rendimiento que le hemos aportado al auto en las últimas carreras nos ha colocado en una posición más competitiva para luchar en la pista”, explicó el asesor ejecutivo.

Y siguió: “Éramos realistas sobre lo que se podía lograr hoy y, al final, el resultado fue un reflejo justo de nuestro ritmo a lo largo de la distancia de un Gran Premio. Ambos pilotos hicieron un trabajo fantástico durante el fin de semana. Fue genial que Pierre (Gasly) tuviera su momento para disfrutar con el equipo ayer y Franco condujo una carrera brillante para recuperarse y ganar puntos valiosos para el equipo”.

Stuart Barlow bancó a Colapinto tras la carrera

Al cruzar la meta, el argentino cruzó palabras con su ingeniero a través de la radio y se mostró acongojado por aquel despiste, pidiendo disculpas incluso al equipo por la oportunidad perdida: “Perdón, Stu. Estoy muy decepcionado de mí mismo. Soy un idiota. Nos merecíamos algo mejor”.

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"Stuart":

Por los comentarios de Stuart Barlow a Franco Colapinto tras el #ItalianGP pic.twitter.com/I82dneka8p https://t.co/Vhv2QoG6HR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 6, 2026

Lejos de coincidir con la visión de Colapinto, Barlow lo respaldó y le mostró lo positivo del fin de semana: “Terminaste P9 tras un manejo increíble. Incluso con un poco de daño en el auto lo llevaste muy bien y pasaste de P16 a P9. El ritmo fue muy bueno hoy. No te disculpes, hacemos esto juntos. El objetivo principal era hacer puntos y lo hicimos”.

Datos clave

Franco Colapinto finalizó 9° en el Gran Premio de Italia en Monza.

en el Gran Premio de Italia en Monza. Pierre Gasly logró la pole y cruzó la meta en la 7° posición.

y cruzó la meta en la 7° posición. Se confirmó la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1 para 2027.