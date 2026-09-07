Francisco Cerúndolo cayó ante Blockx y cerró su mejor actuación en US Open

El último argentino en pie en el Abierto de Estados Unidos perdió en cuatro sets, pero igualó sus mejores resultados en Grand Slams.

Por los octavos de final de US Open 2026, Francisco Cerúndolo (25° del Ranking ATP) cayó este lunes ante el belga Alexander Blockx (34°) por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5 y se despidió del certamen norteamericano en un duelo que superó las tres horas de disputa.

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El tenista de 28 años salió a la cancha como el único argentino en carrera en el cuadro luego de la eliminación de Tomás Etcheverry (32°) en manos del local Alex Michelsen (46°) en sets corridos por 7-6(6), 6-4 y 6-4.

Para llegar a esta instancia, Cerúndolo dejó en el camino en la primera ronda al austríaco Filip Misolic (537°) por 3-0. Luego, avanzó en 5 sets ante el alemán Jan-Lennard Struff (44°) y, por último, derrotó también en 5 parciales al estadounidense Taylor Fritz (10°).

Blockx había golpeado en una primera manga que tuvo un total de cuatro quiebres, pero Cerúndolo logró emparejar el trámite en la siguiente. Sin embargo, el belga aprovechó los errores del argentino en los momentos clave para llevarse la clasificación.

Ahora, Blockx espera en cuartos de final por el ganador entre el ruso Karen Khachanov (50°) y el local Learner Tien (15°), que se enfrentarán por el boleto más tarde este lunes.

Así está el cuadro de US Open

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