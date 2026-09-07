Fabián Berlanga, presidente del Fortín, brindó detalles sobre la denuncia que elevó la institución por la polémica del partido.

La victoria por penales ante Vélez depositó a Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Sin embargo, una denuncia del club de Liniers puso en duda la continuidad del Xeneize en el certamen por la inclusión de 6 futbolistas extranjeros en la planilla.

En ese contexto, Fabián Berlanga, en diálogo con Radio La Red, insistió por este reclamo y adelantó que el Tribunal de Disciplina de la AFA compartirá este fallo el 17 de septiembre, luego del plazo que tiene Boca para presentar su descargo al respecto.

“Se prohíbe que tengan 6 jugadores en planilla. Quienes tengan doble ciudadanía, con la argentina, no cuentan. Boca tuvo 6 jugadores extranjeros. La residencia no tiene nada que ver”, explicó el mandatario del Fortín sobre la queja de su club.

Y explicó que, a pesar de que Ángel Romero no ingresó como suplente, Vélez ve una ventaja en la forma de proceder de Boca al conformar su planilla: “La ventaja deportiva es que vos podés elegir sobre 6 jugadores”.

Fabián Berlanga. (Foto: La Red)

“La consecuencia es una pérdida de partido. El resultado es 3 a 0”, pidió Berlanga. Además, reveló una charla que tuvo con el presidente de la AFA sobre esta polémica: “Le avisé al Chiqui Tapia. Me dijo que estaba adentro de lo correcto y podía hacer la presentación”.

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El comunicado oficial de Vélez sobre la situación

El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.

La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.

No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.

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Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.

Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa.

Datos clave

Vélez denunció que Boca anotó 6 jugadores extranjeros en la planilla de Copa Argentina .

denunció que anotó en la planilla de . El Tribunal de Disciplina de AFA emitirá su fallo el 17 de septiembre .

de emitirá su fallo el . Fabián Berlanga exigió que Vélez gane el partido por 3 a 0.