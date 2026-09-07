Boca hoy: el posible XI vs. San Pablo, el gris legal que encontró AFA y más

Tras empatar contra Gimnasia de Mendoza, Boca dio vuelta la página y se prepara para la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en la que se enfrentará a San Pablo en La Bombonera. Para este partido, Arruabarrena pondrá lo mejor que tiene a disposición.

La posible alineación de Boca para enfrentar a Sao Paulo

Se viene el partido más importante del semestre hasta el momento para Boca. Luego de haber dejado en camino a O’Higgins y Recoleta, el equipo del Vasco Arruabarrena tendrá que enfrentar a Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El 11 que planifica el Vasco Arruabarrena para este martes sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.

El gris legal que encontró AFA para no revertir el resultado entre Boca y Vélez

La novela del partido entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina sumó un capítulo más. A partir de este lunes AFA recibirá el reclamo del Fortín, ya que pidieron los puntos al alegar una mala inclusión por parte de su rival, debido a que seis extranjeros firmaron planilla, cuando el cupo máximo permitido es de cinco.

Si bien el elenco de Liniers emitió un comunicado oficial para informar que pidieron los puntos y la clasificación a los cuartos de final, todo indica que este reclamo no prosperará, por lo que desde AFA mantendrán el resultado original, que fue victoria del Xeneize por penales.

El DT de San Pablo dio la clave para ganarle a Boca

Luego de la victoria de su equipo ante Atlético Mineiro por 2 a 0 por el Brasileirao, el entrenador de San Pablo, Dorival Junior, habló en conferencia de prensa, en donde se refirió a la seguidilla de partidos que tendrán que disputar, tanto por Copa Sudamericana contra Boca, como también por el certamen local frente a Palmeiras.

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En ese sentido, aseguró que el foco principal está en el encuentro de ida ante el Xeneize, que se disputará el próximo martes en La Bombonera. Allí el elenco paulista intentará conseguir un resultado que lo deje bien parado de cara a la revancha que se jugará en Brasil.

Iván Rossi explicó por qué rechazó a Boca

A mediados de 2016, River apostó por dos volantes centrales que habían brillado en sus equipos. La intención era darle oxigeno a Leonardo Ponzio ante tanta competencia. Iván Rossi y Joaquín Arzura fueron los elegidos, pero ninguno de los dos logró mostrar un buen nivel, por lo que terminaron emigrando al poco tiempo de haber llegado.

El propio Iván Rossi, en diálogo con Dupla Técnica, hizo un balance de su paso por River. Por otro lado, reveló por qué le dijo que no a Boca, la importancia de Marcelo Gallardo en su carrera, el cruce que tuvo con Leonardo Jara y cómo fue que terminó compartiendo habitación en la concentración con Andrés D´Alessandro.