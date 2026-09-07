Sebastián Villa reveló detalles tras estar cerca de jugar en River: “Preferí a Boca”

El colombiano coqueteó con el Millonario en enero y el traspaso se cayó por decisión de Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa es uno de los flamantes refuerzos que selló Boca en el mercado de pases de mitad de año de cara a este segundo semestre. Sin embargo, todavía permanece en la retina que en enero coqueteó con River para sumarse como incorporación. En ese sentido, él mismo rompió el silencio y opinó sin titubear sobre aquellos rumores…

El colombiano de 30 años era uno de los mejores futbolistas del fútbol argentino cuando vestía la camiseta de Independiente Rivadavia y hasta fue determinante para la conquista de la Copa Argentina. En ese preciso momento, existieron negociaciones para que vaya al Millonario, pero finalmente la Lepra mendocina no quiso desprenderse de él.

Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con la revista Desde La Boca, fue contundente. “Que River, que un llamado, que lo otro… Mi entorno, mi familia, mi gente cercana: todos sabían que no había chances de ir a River“, sentenció Villa con un tono tajante y para no dar lugar al debate. Luego, también agregó: “Fue por tirar y se dejó correr“.

Pocos segundos más tarde, extendió su relato. “La idea siempre fue volver a Boca“, aseguró el atacante con pasado por el fútbol de Bulgaria. Inmediatamente después, redobló la apuesta e hizo una revelación. “Hubo ofertas de Brasil y de Arabia, y preferí Boca porque quiero a la institución y estoy feliz acá“, manifestó el veloz extremo colombiano.

Tomás Belmonte, Santiago Ascacibar y Sebastián Villa. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Muchas cosas que se hablan no son ciertas”, expresó sobre las versiones que circulan dentro del ambiente. Además, optó por hacer otra aclaración en la entrevista y soltó: “A Boca nunca le pedí dinero, como dicen, nunca reclamé nada porque yo siempre he querido al club“.

Los números de Sebastián Villa en Boca

Entre su ciclo 2018-2023 y lo que va del 2026, Sebastián Villa disputó un total de 184 partidos oficiales con la camiseta de Boca entre todas las competiciones. En ese lapso de tiempo convirtió 30 goles, repartió 36 asistencias, acumuló 24 tarjetas amarillas y 3 expulsiones. Además, conquistó 7 títulos domésticos, todos pertenecientes a su primera etapa.

Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca.