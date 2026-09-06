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Torneo Clausura

Rosario Central vs. Newell’s: minuto a minuto del clásico rosarino por el Clausura, EN VIVO y ONLINE

Al término del primer tiempo, el Canalla vence por 1 a 0 a la Lepra por un golazo de Gastón Ávila. Seguí el minuto a minuto.

Minuto a minuto del clásico: ¡Agónico empate de Newell's en los pies de Coccaro!
© Rosario CentralMinuto a minuto del clásico: ¡Agónico empate de Newell's en los pies de Coccaro!

Las incidencias del clásico

AGÓNICO EMPATE DE NEWELL’S

A dos minutos del tiempo cumplido, contando incluso el descuento, llegó el empate de la Lepra con un agónico gol de Matías Coccaro. ¡1 a 1 el clásico!

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Tángana a minutos del final

GOL DE CENTRAL

Gastón Ávila cazó un rebote en el área luego de un córner y sacó un misil de volea que se clavó en el ángulo. Golazo para el 1 a 0 antes del entretiempo.

Aplausos a Messi por el minuto 10

Como en todos los partidos, el clásico de Rosario también se frenó a los 10′ para rendirle homenaje a Messi por su retiro de la Selección Argentina. Los hinchas canallas mezclaron aplausos con un cántico para Di María, para contrarrestar por el fanatismo de la Pulga por Newell’s.

Fiesta en Arroyito

Brutal recibimiento de parte de los hinchas de Rosario Central.

“Gracias Leo”

la estampa que tendrá la camiseta de Newell’s en el pecho y en la cinta de capitán

Con chicanas a Central

Así llegó Newell’s al Gigante de Arroyito:

El minuto a minuto del clásico

Las alineaciones confirmadas de Rosario Central y Newell’s

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Newell’s Old Boys: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lucas Carrizo, Lautaro Giannetti, Franco Escobar; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Santiago Solari y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

La previa del partido

Rosario Central recibe a Newell’s Old Boys este domingo a las 14:45 horas en un colmado Estadio Gigante de Arroyito, en una nueva edición del apasionante Clásico Rosarino, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

El partido será sintonizable mediante TNT Sports, siendo el partido que abrirá una jornada dominical llena de fútbol argentino. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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