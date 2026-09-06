Rosario Central vs. Newell’s: minuto a minuto del clásico rosarino por el Clausura, EN VIVO y ONLINE

Las incidencias del clásico
AGÓNICO EMPATE DE NEWELL’S
A dos minutos del tiempo cumplido, contando incluso el descuento, llegó el empate de la Lepra con un agónico gol de Matías Coccaro. ¡1 a 1 el clásico!
Tángana a minutos del final
SOTO Y SOLARI SE CRUZARON EN EL PISO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026
El delantero de Newell’s y el defensor de Central no se podían soltar y armaron una polémica discusión
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GOL DE CENTRAL
Gastón Ávila cazó un rebote en el área luego de un córner y sacó un misil de volea que se clavó en el ángulo. Golazo para el 1 a 0 antes del entretiempo.
¡¡GOLAZO DE VOLEA DEL GATO ÁVILA PARA PONER EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL VS. NEWELL’S SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL CLÁSICO!! pic.twitter.com/pKLCP1rblj— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026
Aplausos a Messi por el minuto 10
Como en todos los partidos, el clásico de Rosario también se frenó a los 10′ para rendirle homenaje a Messi por su retiro de la Selección Argentina. Los hinchas canallas mezclaron aplausos con un cántico para Di María, para contrarrestar por el fanatismo de la Pulga por Newell’s.
EL HOMENAJE A MESSI EN CENTRAL – NEWELL’S— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026
En el minuto 10, el encuentro se detuvo para recordar el ciclo de Messi en la Selección
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Fiesta en Arroyito
Brutal recibimiento de parte de los hinchas de Rosario Central.
EL GRAN RECIBIMIENTO DE ROSARIO CENTRAL— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026
La hinchada del Canalla y toda la fiesta para recibir a su equipo en el clásico ante Newell’s
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“Gracias Leo”
la estampa que tendrá la camiseta de Newell’s en el pecho y en la cinta de capitán
🙌🇦🇷🔟 "GRACIAS LEO" Newell's saldrá a jugar el clásico de Rosario con un parche y una cinta de capitán especial para Leo Messi. pic.twitter.com/nTAFbjC5Qr— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026
Con chicanas a Central
Así llegó Newell’s al Gigante de Arroyito:
¡ELLOS ARMARON SU FIESTA EN ARROYITO! Los jugadores de Newell’s llegaron cantando, golpeando el micro y con banderas de cara a un nuevo Clásico rosarino. pic.twitter.com/XXeVYVRPe3— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026
El minuto a minuto del clásico
Las alineaciones confirmadas de Rosario Central y Newell’s
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Newell’s Old Boys: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lucas Carrizo, Lautaro Giannetti, Franco Escobar; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Santiago Solari y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.
La previa del partido
Rosario Central recibe a Newell’s Old Boys este domingo a las 14:45 horas en un colmado Estadio Gigante de Arroyito, en una nueva edición del apasionante Clásico Rosarino, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.
El partido será sintonizable mediante TNT Sports, siendo el partido que abrirá una jornada dominical llena de fútbol argentino. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.