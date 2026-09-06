Rosario Central vs. Newell’s: minuto a minuto del clásico rosarino por el Clausura, EN VIVO y ONLINE

Al término del primer tiempo, el Canalla vence por 1 a 0 a la Lepra por un golazo de Gastón Ávila. Seguí el minuto a minuto.

Las incidencias del clásico

AGÓNICO EMPATE DE NEWELL’S

A dos minutos del tiempo cumplido, contando incluso el descuento, llegó el empate de la Lepra con un agónico gol de Matías Coccaro. ¡1 a 1 el clásico!

Tángana a minutos del final

SOTO Y SOLARI SE CRUZARON EN EL PISO



El delantero de Newell’s y el defensor de Central no se podían soltar y armaron una polémica discusión



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GOL DE CENTRAL

Gastón Ávila cazó un rebote en el área luego de un córner y sacó un misil de volea que se clavó en el ángulo. Golazo para el 1 a 0 antes del entretiempo.

¡¡GOLAZO DE VOLEA DEL GATO ÁVILA PARA PONER EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL VS. NEWELL’S SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL CLÁSICO!! pic.twitter.com/pKLCP1rblj — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

Aplausos a Messi por el minuto 10

Como en todos los partidos, el clásico de Rosario también se frenó a los 10′ para rendirle homenaje a Messi por su retiro de la Selección Argentina. Los hinchas canallas mezclaron aplausos con un cántico para Di María, para contrarrestar por el fanatismo de la Pulga por Newell’s.

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EL HOMENAJE A MESSI EN CENTRAL – NEWELL’S



En el minuto 10, el encuentro se detuvo para recordar el ciclo de Messi en la Selección



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Fiesta en Arroyito

Brutal recibimiento de parte de los hinchas de Rosario Central.

EL GRAN RECIBIMIENTO DE ROSARIO CENTRAL



La hinchada del Canalla y toda la fiesta para recibir a su equipo en el clásico ante Newell’s



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“Gracias Leo”

la estampa que tendrá la camiseta de Newell’s en el pecho y en la cinta de capitán

🙌🇦🇷🔟 "GRACIAS LEO" Newell's saldrá a jugar el clásico de Rosario con un parche y una cinta de capitán especial para Leo Messi. pic.twitter.com/nTAFbjC5Qr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

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Con chicanas a Central

Así llegó Newell’s al Gigante de Arroyito:

¡ELLOS ARMARON SU FIESTA EN ARROYITO! Los jugadores de Newell’s llegaron cantando, golpeando el micro y con banderas de cara a un nuevo Clásico rosarino. pic.twitter.com/XXeVYVRPe3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

El minuto a minuto del clásico

Las alineaciones confirmadas de Rosario Central y Newell’s

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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Newell’s Old Boys: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lucas Carrizo, Lautaro Giannetti, Franco Escobar; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Santiago Solari y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

La previa del partido

Rosario Central recibe a Newell’s Old Boys este domingo a las 14:45 horas en un colmado Estadio Gigante de Arroyito, en una nueva edición del apasionante Clásico Rosarino, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

El partido será sintonizable mediante TNT Sports, siendo el partido que abrirá una jornada dominical llena de fútbol argentino. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.