Luego de los incómodos meses en el predio del Millonario, llegó a un gigante sudamericano y volvió a sentirse un futbolista importante.

Por la drástica decisión de la dirigencia de River Plate, un puñado de futbolistas comenzó el segundo semestre apartado del plantel que, por entonces, dirigía Chacho Coudet. Poco a poco, estos jugadores fueron encontrando equipos para continuar sus carreras y Germán Pezzella fue uno de los últimos en hacerlo.

El campeón del mundo con la Selección Argentina no logró hacer pie en su último ciclo en el club de Núñez y terminó esta etapa en Cantilo. Ahora, viste la camiseta de Peñarol y, del otro lado del Río de la Plata, ya se mostraron deslumbrados con su talento y presencia.

El último sábado, Pezzella debutó para el Carbonero en lo que fue goleada por 4-0 ante Danubio. El zaguero ingresó para los 30 minutos finales y generó grandes sensaciones, tal como explicó Diego Aguirre, entrenador del Manya.

En diálogo con Sport 890, el entrenador uruguayo llenó de elogios a su nuevo dirigido, ya referente del plantel: “Impresionante, tremenda incorporación. Cayó muy bien en el grupo, impone un respeto bárbaro y va a sumar mucho adentro y afuera de la cancha”.

Pezzella, refuerzo de Peñarol. (Foto: @OficialCAP)

En la misma línea, el argentino se mostró a disposición de su nuevo DT: “La primera semana era un poco para ambientarme al equipo, a los compañeros, a un lugar nuevo. Ahora estoy a disposición de Diego para lo que necesite y los minutos que el equipo me dé para jugar”.

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Los números de Germán Pezzella en River

Entre sus dos ciclos en los que representó la camiseta de River Plate, Germán Pezzella disputó un total de 119 encuentros oficiales, en los que aportó 6 goles y 2 asistencias. Además, ganó dos títulos a nivel local y conquistó la Copa Libertadores 2015, además de la Copa Sudamericana 2014 y una Recopa.

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