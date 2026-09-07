Argentinos, líder absoluto: con Boca y River peleando, así está la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2027

El Bicho cerró la fecha con un empate que le alcanzó para quedar en soledad en lo más alto de la tabla acumulada.

Pasó la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026 y solo quedan 8 jornadas por delante para que se definan los puestos en la Tabla Anual, además de los cruces de octavos de final que definirán al campeón de este segundo semestre.

En ese contexto, los puntos en juego ya tienen un valor crucial y Argentinos Juniors sumó una unidad clave para quedar como el único líder de la Tabla Anual. El Bicho pelea por el título de Campeón Anual mientras se acerca a la Copa Libertadores 2027.

Con la igualdad de este lunes ante Barracas Central, los de La Paternal llegaron a 46 puntos, uno por arriba de su escolta, Independiente Rivadavia. Boca y River acumulan 41 y 39, respectivamente, y se mantienen expectantes en pelea.

La acción del Torneo Clausura se reanudará este viernes 11 de septiembre con el arranque de la Fecha 9, que se extenderá hasta el lunes 14. En esta jornada, el Xeneize recibirá a Central Córdoba, mientras que el Millonario visitará a Atlético Tucumán.

Así está la Tabla Anual

Argentinos Juniors – 46 puntos (LIBERTADORES) Independiente Rivadavia – 45 puntos (LIBERTADORES) Vélez Sarsfield – 44 puntos (LIBERTADORES) Boca Juniors – 41 puntos (Sudamericana) Gimnasia La Plata – 41 puntos (Sudamericana) Rosario Central – 40 puntos (Sudamericana) River Plate – 39 puntos (Sudamericana) Estudiantes de La Plata – 38 puntos (Sudamericana) Belgrano – 38 puntos (LIBERTADORES)* Independiente – 37 puntos (Sudamericana) Instituto – 37 puntos (Sudamericana) Gimnasia de Mendoza – 35 puntos

*Belgrano ya está clasificado por campeón del Apertura.

Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026

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