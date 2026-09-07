River hoy: postura determinante en el mercado, la palabra de Galván y el ex que rechazó a Boca

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 7 de septiembre de 2026, el día posterior a la victoria frente a Independiente Rivadavia de Mendoza por 3 a 1 en el Estadio Monumental. Ponzio confirmó la postura del Millonario en el mercado de pases, habló Tomás Galván y elogió al nuevo DT, Iván Rossi contó por qué eligió Núñez por sobre La Boca en 2016 y victoria en un amistoso ante All Boys con los habituales suplentes como protagonistas.

Ponzio y el mercado de pases

Luego del encuentro, el entrenador del Millonario, Leonardo Ponzio, habló en conferencia de prensa, en donde hizo un rendimiento del análisis de sus dirigidos, así como también aseguró que no buscarán otro refuerzo a pesar de tener un cupo extra.

“Hemos tenido conversaciones por lo de Giorgio, pero siento que hay un gran equipo y que tenemos unas inferiores muy buenas, entonces no pediría nada”, fueron las palabras para confirmar que se quedará con el plantel que tiene a disposición.

Leo Ponzio, entrenador de River. (Foto: Getty).

Tomás Galván habló de Ponzio

Luego del partido ante Independiente Rivadavia, en zona mixta, el mismo Tomás Galván habló con los medios, y allí no solo se mostró feliz por su segundo doblete con la camiseta del Millonario, sino que también reveló que una charla del entrenador interino, Leonardo Ponzio, sirvió para calmar las aguas en el plantel.

“Tuvimos una charla con Leo, nos dijo que veníamos haciendo cosas buenas, que no dejemos de hacerlas, y que teníamos que corregir algunas otras para mejorar”, dijo el volante sobre el primer pedido del DT para intentar cambiar la dinámica derrotista del equipo.

Publicidad

Siguiendo por la misma línea, destacó la importancia del entrenador interino: “Siempre estuvo en el día a día con nosotros. Sabemos lo que representa para el club, así que nos hace todo un poco más fácil”.

Para cerrar, el volante afirmó que esta victoria le permitirá al equipo seguir creciendo de cara al cierre del semestre: “Era algo que necesitábamos. Siempre tratamos de ir para adelante, de ir a buscar los goles, hoy por suerte se dio”.

Galván celebra junto a Beltrán. (Foto: Getty).

Publicidad

Iván Rossi contó porque prefirió River por sobre Boca en 2016

Rossi fue buscado por River y Boca en el mismo mercado de pases, pero optó por el Millonario y así se lo contó a Dupla Técnica: “Me llamó Gallardo. También me querían de San Lorenzo y de Boca. Estaba entre Boca y River pero en Boca me querían los dirigente pero al Mellizo le daba lo mismo. En River me quería Gallardo y yo voy donde me quiere el técnico. Gallardo fue de los mejor que tuve en cuanto a conceptos, lo táctico”.

Además, agregó: “Te decía lo que iba a pasar en los partidos y los entrenamientos eran intensos y claros. Siempre variaba los entrenamientos. Con su cuerpo técnico eran muy intensos y no te dejaba pasar una y así logró todo lo que ganó en esos años. Tenia una camada que por ahí no había que decirles mucho pero con esa exigencia que le ponía Marcelo llegó a lo que llegó”.

Iván Rossi jugó 20 partidos en River. (Foto: Imago).

Publicidad

Los suplentes de River derrotaron a All Boys

Este lunes, los habituales suplentes de River enfrentaron a All Boys en un partido amistoso. El Millonario se impuso por 3 a 0 con goles de Lautaro Pereyra, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borre. El once inicial de los Núñez fue: Centurión; Gio González, Ramirez, Rivero, Ortega; Meza, Silva, Arambarri, Pereyra; Borre y Beltrán.

DATOS CLAVE