Fue campeón con Boca, jugó en un grande de Portugal y ahora reforzó al Deportivo Madryn en la Primera Nacional

Deportivo Madryn, equipo que el año pasado estuvo a un paso de conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, va en busca de su revancha en una nueva temporada de la Primera Nacional, con Cristian Díaz como nuevo entrenador y una importante gestión en materia de refuerzos para jerarquizar el plantel.

El último en ser anunciado llega con amplio recorrido en algunos de los equipos más importantes del país y también con gran experiencia en el exterior. Se trata de Marcelo Meli, mediocampista de 33 años que supo ser campeón con Boca de liga y Copa Argentina en 2015; además de haber defendido la camiseta de Racing y, en la que fue su única experiencia europea, del Sporting de Lisboa en Portugal.

Con pasos posteriores por el fútbol de Brasil e Israel, el futbolista surgido de Colón de Santa Fe había tenido su última experiencia en el fútbol argentino con Aldosivi de Mar del Plata en 2022, para luego marcharse al fútbol uruguayo, donde también conquistó títulos con Liverpool de Montevideo.

Su arribo a Puerto Madryn, para jugar por primera vez en su carrera en Segunda División, se da procedente de Colombia, donde defendió la camiseta de Independiente Santa Fe de Bogotá. Y previamente había militado también en Ecuador, vinculado por un año y medio al Emelec.

“Bienvenido, Marcelo. Es una gran alegría tenerte en nuestra institución. Ojalá sea una gran experiencia para vos y para todos”, fue el mensaje con el que Deportivo Madryn hizo en sus redes sociales oficiales el anuncio oficial de una incorporación que tuvo buena recepción entre los hinchas.

¿Cuándo debuta Deportivo Madryn en Primera Nacional?

Deportivo Madryn, que el año pasado perdió la final por el ascenso a la LPF ante Estudiantes de Río Cuarto, hará su estreno en una nueva temporada de la Primera Nacional este mismo sábado 14 de febrero, visitando a Colón de Santa Fe desde las 20.00.

Todavía no se supo si Marcelo Meli será parte del encuentro ante el club con el que debutó en Primera División, aunque por lo reciente de su arribo podría quedarse afuera de la primera convocatoria del DT.

