De Cantilo al trencito: el festejo de Ian Subiabre tras la victoria de Tigre ante River

El juvenil, prestado por el Millonario luego de ser borrado, celebró los tres puntos obtenidos con sus nuevos compañeros. Mirá el video.

La victoria ante River no solo fue especial para Tigre, que volvió a ganar de local tras varios meses, sino también para Ian Subiabre. El delantero comenzó el semestre borrado, entrenando en Cantilo junto a todos los borrados del Millonario y volvió a un banco de suplentes con la ropa del Matador.

Si bien Diego Dabove no le dio minutos, el de este sábado fue el primer encuentro en el que el zurdo pudo firmar una planilla. Con la 25 en la espalda, el joven que llegó cedido desde Núñez celebró el 1 a 0 de Nacho Russo y luego protagonizó un festejo que ya es incónico con sus nuevos compañeros.

Tal como sucedió en el primer semestre con la goleada 4 a 1 en el Monumental, los futbolistas de Tigre disfrutaron del triunfo a pura música haciendo un “trencito”. En un video publicado en las redes sociales oficiales del club de Victoria, se puede ver cómo el jugador de 19 años se sumó a la fila con una sonrisa de oreja a oreja.

Subiabre fue uno de los 11 jugadores que, hace casi dos meses, entró al grupo de apartadas. Esa nómina la completaron Santiago Lencina, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda, Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alexander Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo. Varios de ellos ya consiguieron una salida de la institución.

El préstamo de Subiabre

Ian Subiabre fue presentado como flamante refuerzo de Tigre el pasado lunes 3 de agosto. El movimiento se hizo en condición de préstamo por un año, con la chance de extenderlo por seis meses más. La operación se hizo sin cargo y con opción de compra.

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En la temporada 2026, Subiabre disputó 22 partidos oficiales entre Apertura, Copa Argenitna y Copa Sudamericana. En apenas 957 minutos en cancha, el zurdo pudo aportar un gol y dos asistencias en el Millonario durante este año.