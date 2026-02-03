Es tendencia:
Desde Newell’s confirmaron el mega proyecto con el que buscan seducir a Lionel Messi

El vicepresidente de la Lepra hizo declaraciones respecto al plan que tienen como club para convencer al astro argentino.

Por Julián Mazzara

El vicepresidente de Newell's montará un operativo para incorporar a Lionel Messi.
El sueño está latente. Los hinchas, los dirigentes y también los miembros del cuerpo técnico anhelan con ver a Lionel Messi con la camiseta de Newell’s Old Boys. Incluso su familia, que es fanática de la institución rosarina. Pero es muy difícil, sobre todo por la figura de la que estamos hablando.

No es sencillo poder seducir a una estrella como la Pulga. Sí, pese a que lo tiene todo. Pero lo principal que debe tratarse a la hora de incorporar a un deportista de su envergadura, es la seguridad. Y la nueva Comisión Directiva del rojinegro tiene un mega proyecto en mente para poder lograr la gran contratación del siglo.

Durante las últimas horas, el vicepresidente Juan Manuel Medina, confirmó en diálogo con TN que labran en el desarrollo de un plan que haga vestir al ex Barcelona la camiseta del club de sus amores. “Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”.

Pese a que la Pulga renovó con Inter Miami hasta diciembre de 2028, la vuelta del campeón del mundo al país traspasa lo futbolístico porque “es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino”, señaló el directivo. “Todo depende de qué podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”, añadió.

Lionel Messi, delantero de Inter Miami. (Getty Images)

El día que Messi habló de su vuelta a Newell’s

En 2017, en una entrevista televisiva desde Moscú, Messi sentenció que le gustaría jugar en la Lepra: “Va pasando el tiempo y las ganas están siempre; me encantaría jugar en Newell’s, era mi sueño de chiquito. Pero no sé qué va a pasar, dónde voy a estar, cómo voy a estar para volver”, soltó en aquel entonces.

Además, añadió: “Me encantaría y siempre lo dije, y ojalá pueda ser así y pueda jugar en Newell’s, que es lo que siempre soñé de chiquito”. A sus 38 años, y desde Inter Miami, la situación parece cada vez más improbable, incluso a pesar del deseo de Orsi – Gómez de tenerlo en el plantel actual post Mundial 2026.

DATOS CLAVES

  • El vicepresidente Juan Manuel Medina confirmó un plan para contratar a Lionel Messi.
  • El club proyecta que Messi juegue en Newell’s durante el primer semestre de 2027.
  • Lionel Messi mantiene un contrato vigente con Inter Miami hasta diciembre de 2028.
