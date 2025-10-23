Es tendencia:
Se acabó el misterio: Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028

Con un video en las redes sociales, el club de la MLS confirmó la continuidad del argentino.

Por Joaquín Alis

Messi renovó con Inter Miami hasta 2028
© Johnnie Izquierdo/Getty ImagesMessi renovó con Inter Miami hasta 2028

Se acabó el misterio. Luego de semanas de negociaciones y rumores sobre la chance de irse a otro equipo, Inter Miami anunció la renovación de Lionel Messi. El mejor jugador del mundo, que finalizaba su contrato a fin de año, puso la firma para extender su vínculo.

El ex Barcelona continuará defendiendo la camiseta del club de la MLS hasta diciembre de 2028. El rosarino permanecerá en Miami durante tres temporadas más, lo que significa que jugará al fútbol al menos hasta los 41 años.

He’s home“, escribió la cuenta oficial de las Garzas con un video del Diez firmando su continuidad en el club, en el medio del nuevo estadio, que aún está en construcción. De esta manera, el equipo estadounidense también se aseguró la presencia del campeón del mundo para la inauguración del Freedom Park Stadium, que será en 2026.

Tweet placeholder

Los números de Lionel Messi en Inter Miami

Tras su estelar llegada a mediados de 2023 en condición de libre luego de su paso por París Saint-Germain, Lionel Messi disputó un total de 82 partidos oficiales con la camiseta de Inter Miami. En ese lapso de tiempo, convirtió 71 goles, repartió 37 asistencias y también ganó los primeros dos títulos en la historia del club: Leagues Cup 2023 y MLS Supporters Shield.

En lo que va de la temporada, Leo acuula 43 anotaciones y 37 pases de gol sumando sus apariciones en MLS, Concachampions, Mundial de Clubes y Leagues Cup. Su próximo partido será el viernes 24 de octubre a las 21 por la MLS.

