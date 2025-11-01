Arde la tabla: así quedó la lucha por el descenso tras los triunfos de Aldosivi y Talleres por el Torneo Clausura

La pelota volvió a rodar este sábado con la continuidad de la fecha 14 del Torneo Clausura, una jornada que entregó un panorama cada vez más caliente en la lucha por la permanencia. Los triunfos conseguidos por Aldosivi y Talleres de Córdoba impactaron directamente en la zona baja de la tabla anual y la de promedios, anticipando un cierre de campeonato que promete ser dramático y a puro nervio.

El primer golpe lo dio el Tiburón, que se impuso 3-1 sobre Independiente Rivadavia en Mar del Plata. Un resultado que no solo le permitió a Aldosivi soñar con mantener la categoría, sino que relegó a San Martín de San Juan al fondo de ambas tablas. Más tarde, tras el triunfo de Barracas Central, llegó la otra noticia clave: la victoria por 1-0 de Talleres de Córdoba ante Vélez en Liniers, un verdadero alivio para los dirigidos por Carlos Tévez.

Con estos resultados, la zona roja del descenso quedó al límite. Aldosivi alcanzó los 27 puntos en la tabla anual, igualando la línea de Godoy Cruz, y dejó al Santo sanjuanino como colista con 26 unidades y también en los promedios. Sin embargo, la situación de Aldosivi sigue siendo delicada, ya que igualmente estaría descendiendo como penúltimo de la tabla anual. De todos modos, la mira está puesta en el Clásico de Cuyo de este domingo: si San Martín de San Juan logra vencer a Godoy Cruz, superará a los marplatenses, quedaría fuera de peligro y arrastraría al Tomba al descenso como anteúltimo de la lista acumulada.

Los resultados del sábado encendieron las alarmas de varios conjuntos involucrados en la pelea. Gimnasia, con 29 puntos y un partido pendiente ante River, sabe que un tropiezo lo dejaría gravemente comprometido. Apenas un punto por encima aparecen Newell’s, Sarmiento (debe jugar vs. Platense) y Talleres, los tres con 30 unidades. Apenas un poco más arriba, se ubican Banfield y Atlético Tucumán, ambos con 31, aunque todavía deben disputar sus compromisos de esta jornada. El Taladro tendrá la posibilidad de asegurar su permanencia nada menos que en el clásico ante Lanús, mientras que el Decano visitará a Independiente en Avellaneda.

Además, el Clásico de Cuyo mantendrá atentos a todos los involucrados en la pelea. Es que si San Martín de San Juan logra imponerse, los equipos con 30 puntos quedarían a solo tres unidades de la zona roja, con seis puntos todavía en juego. Arde la tabla.

Así quedó la tabla anual

22 Atl. Tucumán 31 29 31:36 -5 9 4 16 23 Banfield 31 29 26:37 -11 8 7 14 24 Talleres 30 30 19:27 -8 6 12 12 25 Sarmiento 30 29 20:33 -13 6 12 11 26 Newell’s 30 30 23:37 -14 7 9 14 27 Gimnasia 29 29 17:34 -17 8 5 16 28 Godoy Cruz 27 29 17:34 -17 4 15 10 29 Aldosivi 27 30 26:44 -18 7 6 17 30 San Martín 26 29 15:29 -14 6 8 15

Publicidad

Publicidad

Así están los promedios

22 Ind. Rivadavia 1.197 85 71 0 46 39 23 Tigre 1.180 131 111 47 39 45 24 Newell’s 1.179 132 112 53 49 30 25 Central Córdoba 1.162 129 111 48 42 39 26 Banfield 1.126 125 111 53 41 31 27 Gimnasia 1.099 122 111 45 48 29 28 Sarmiento 1.000 111 111 46 35 30 29 Aldosivi 0.900 27 30 0 0 27 30 San Martín 0.897 26 29 0 0 26

En síntesis

Aldosivi ganó 3-1 a Independiente Rivadavia y sumó 27 puntos en la tabla anual.

ganó a y sumó en la tabla anual. Talleres de Córdoba venció 1-0 a Vélez en Liniers , alcanzando los 30 puntos .

venció a en , alcanzando los . San Martín de San Juan quedó con 26 puntos y puede superar a Aldosivi si gana el clásico.

ver también Revelan el inesperado plan de Manchester City con el Diablito Echeverri ante su reclamo por pocos minutos en Bayer Leverkusen