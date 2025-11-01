Es tendencia:
Arde la tabla: así quedó la lucha por el descenso tras los triunfos de Aldosivi y Talleres por el Torneo Clausura

El Tiburón se impuso 3 a 1 ante Independiente Rivadavia, mientras que la T dio el golpe en Liniers, dejando a ocho equipos separados por apenas cinco puntos.

Por Bruno Carbajo

Talleres y Aldosivi movieron los puestos del fondo de la tabla con sus respectivos triunfos.
La pelota volvió a rodar este sábado con la continuidad de la fecha 14 del Torneo Clausura, una jornada que entregó un panorama cada vez más caliente en la lucha por la permanencia. Los triunfos conseguidos por Aldosivi y Talleres de Córdoba impactaron directamente en la zona baja de la tabla anual y la de promedios, anticipando un cierre de campeonato que promete ser dramático y a puro nervio.

El primer golpe lo dio el Tiburón, que se impuso 3-1 sobre Independiente Rivadavia en Mar del Plata. Un resultado que no solo le permitió a Aldosivi soñar con mantener la categoría, sino que relegó a San Martín de San Juan al fondo de ambas tablas. Más tarde, tras el triunfo de Barracas Central, llegó la otra noticia clave: la victoria por 1-0 de Talleres de Córdoba ante Vélez en Liniers, un verdadero alivio para los dirigidos por Carlos Tévez.

Con estos resultados, la zona roja del descenso quedó al límite. Aldosivi alcanzó los 27 puntos en la tabla anual, igualando la línea de Godoy Cruz, y dejó al Santo sanjuanino como colista con 26 unidades y también en los promedios. Sin embargo, la situación de Aldosivi sigue siendo delicada, ya que igualmente estaría descendiendo como penúltimo de la tabla anual. De todos modos, la mira está puesta en el Clásico de Cuyo de este domingo: si San Martín de San Juan logra vencer a Godoy Cruz, superará a los marplatenses, quedaría fuera de peligro y arrastraría al Tomba al descenso como anteúltimo de la lista acumulada.

Los resultados del sábado encendieron las alarmas de varios conjuntos involucrados en la pelea. Gimnasia, con 29 puntos y un partido pendiente ante River, sabe que un tropiezo lo dejaría gravemente comprometido. Apenas un punto por encima aparecen Newell’s, Sarmiento (debe jugar vs. Platense) y Talleres, los tres con 30 unidades. Apenas un poco más arriba, se ubican Banfield y Atlético Tucumán, ambos con 31, aunque todavía deben disputar sus compromisos de esta jornada. El Taladro tendrá la posibilidad de asegurar su permanencia nada menos que en el clásico ante Lanús, mientras que el Decano visitará a Independiente en Avellaneda.

Además, el Clásico de Cuyo mantendrá atentos a todos los involucrados en la pelea. Es que si San Martín de San Juan logra imponerse, los equipos con 30 puntos quedarían a solo tres unidades de la zona roja, con seis puntos todavía en juego. Arde la tabla.

Así quedó la tabla anual

22Atl. Tucumán312931:36-59416
23Banfield312926:37-118714
24Talleres303019:27-861212
25Sarmiento302920:33-1361211
26Newell’s303023:37-147914
27Gimnasia292917:34-178516
28Godoy Cruz272917:34-1741510
29Aldosivi273026:44-187617
30San Martín262915:29-146815
Así están los promedios

22Ind. Rivadavia1.197857104639
23Tigre1.180131111473945
24Newell’s1.179132112534930
25Central Córdoba1.162129111484239
26Banfield1.126125111534131
27Gimnasia1.099122111454829
28Sarmiento1.000111111463530
29Aldosivi0.90027300027
30San Martín0.89726290026

En síntesis

  • Aldosivi ganó 3-1 a Independiente Rivadavia y sumó 27 puntos en la tabla anual.
  • Talleres de Córdoba venció 1-0 a Vélez en Liniers, alcanzando los 30 puntos.
  • San Martín de San Juan quedó con 26 puntos y puede superar a Aldosivi si gana el clásico.
