Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Con el Ogro Fabbiani como apuntado, los mejores memes de la paliza de Boca sobre Newell’s por el Torneo Clausura

El Xeneize volvió a la victoria con una aplastante goleada sobre el equipo del exdelantero de River y las redes sociales estallaron con cargadas.

Por Agustín Vetere

Los mejores memes de Boca vs. Newell's.
© Capturas XLos mejores memes de Boca vs. Newell's.

Por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors volvió a la victoria este domingo al derrotar a Newell’s por un categórico 5-0 en La Bombonera. Con Claudio Úbeda en el banco, el Xeneize obtuvo tres puntos importantes para regresar a la cima en la Zona A.

Los de azul y oro jugaban con la presión de reencontrarse con su público tras tres partidos sin triunfos y solamente 3 victorias en los últimos 18 compromisos. Sin embargo, el nerviosismo se borró rápidamente con un doblete de Milton Giménez, que abrió la goleada.

Tras los tantos del centrodelantero, Ayrton Costa estiró la ventaja antes del entretiempo. Pero aún hubo tiempo para más. Es que, en el complemento, Brian Aguirre y Lautaro Blanco se sumaron a la fiesta para el 5-0.

En las redes sociales los usuarios aportaron centenares de memes apuntados sobre todo al Ogro Fabbiani, hincha y exjugador de River, que dirigió a Newell’s este domingo. En tono de broma, al DT le advertían de una cama por parte de sus jugadores.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
La incrédula reacción del Ogro Fabbiani al golazo de tiro libre de Di María en el clásico de Rosario
Fútbol Argentino

La incrédula reacción del Ogro Fabbiani al golazo de tiro libre de Di María en el clásico de Rosario

Gaspar Iñíguez bajó 22 kilos y promete romperla en el fútbol argentino: "Va a ser de los mejores"
Fútbol Argentino

Gaspar Iñíguez bajó 22 kilos y promete romperla en el fútbol argentino: "Va a ser de los mejores"

Diego Flores dejó de ser el DT de Gimnasia: ya son 17 los entrenadores que se fueron en el Torneo Apertura
Fútbol Argentino

Diego Flores dejó de ser el DT de Gimnasia: ya son 17 los entrenadores que se fueron en el Torneo Apertura

Los hinchas de Boca deliraron con un titular y lo pidieron para la Selección tras la goleada vs. Newell’s: “Scaloni, es argentino”
Boca Juniors

Los hinchas de Boca deliraron con un titular y lo pidieron para la Selección tras la goleada vs. Newell’s: “Scaloni, es argentino”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo