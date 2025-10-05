Con el Ogro Fabbiani como apuntado, los mejores memes de la paliza de Boca sobre Newell’s por el Torneo Clausura

Por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors volvió a la victoria este domingo al derrotar a Newell’s por un categórico 5-0 en La Bombonera. Con Claudio Úbeda en el banco, el Xeneize obtuvo tres puntos importantes para regresar a la cima en la Zona A.

Los de azul y oro jugaban con la presión de reencontrarse con su público tras tres partidos sin triunfos y solamente 3 victorias en los últimos 18 compromisos. Sin embargo, el nerviosismo se borró rápidamente con un doblete de Milton Giménez, que abrió la goleada.

Tras los tantos del centrodelantero, Ayrton Costa estiró la ventaja antes del entretiempo. Pero aún hubo tiempo para más. Es que, en el complemento, Brian Aguirre y Lautaro Blanco se sumaron a la fiesta para el 5-0.

En las redes sociales los usuarios aportaron centenares de memes apuntados sobre todo al Ogro Fabbiani, hincha y exjugador de River, que dirigió a Newell’s este domingo. En tono de broma, al DT le advertían de una cama por parte de sus jugadores.

