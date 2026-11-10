Leonardo Astrada apuntó contra Boca y Paredes tras el título de la tabla anual: “Tuvo beneficios”

El exjugador y entrenador del Millonario no titubeó a la hora de cuestionar los arbitrajes en favor de Boca y Leandro Paredes.

Así como Leonardo Astrada se refirió al mensaje de Ponzio felicitando a Arruabarrena, el símbolo de River Plate también hizo hincapié en los polémicos fallos a favor de Boca Juniors y Leandro Paredes durante el camino hacia la consagración en el campeonato de liga.

“Boca fue el equipo que mejor jugó, pero sí tuvo beneficios. No es campeón por eso, pero fue campeón y tuvo sus beneficios: la no expulsión de Paredes contra Independiente, la no expulsión de Paredes con River, la no expulsión de Paredes con Defensa y Justicia. ¿Te parece lógico? Al margen de eso, creo que fue el más regular de lo que fue el torneo”, Astrada explicó en ESPN F90.

Astrada no fue el único que salió con los tapones de punta contra el arbitraje del fútbol argentino y las polémicas decisiones tomadas en los partidos de Boca, especialmente durante las fechas decisivas del Torneo Clausura, en encuentros clave para la Tabla Anual.

Diego Latorre, compañero de Astrada en ESPN y con pasado en el equipo de La Ribera, también fue lapidario al referirse al supuesto trato preferencial hacia Paredes. En simultáneo con las críticas, Paredes también es destinatario de grandes elogios, como los de Chicho Serna, quien le atribuyó gran parte del mérito del Boca campeón a su regreso a La Boca..

Leandro Paredes felicitado por Claudio Tapia tras primer título con Boca.

Las polémicas de Paredes en el Torneo Clausura

Si se pone cada jugada bajo la lupa, uno podría encontrar severos fallos arbitrales en todos y cada uno de los partidos del fútbol argentino. Esa es una realidad. No obstante, eso no le quita validez al hecho de que los últimos tres partidos de Boca en la fase regular del Clausura tuvieron a la polémica como protagonista.

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Ante Independiente, en el triunfo por 1-0 en Avellaneda, Paredes cometió algunas infracciones, incluida una mano que pasó inadvertida, pero terminó el partido sin recibir ninguna tarjeta. Contra River y Defensa y Justicia, sin embargo, fue cuando los fallos permisivos con el mediocampista campeón del mundo le hirvieron la sangre a muchos hinchas del fútbol argentino.

En ambos encuentros, Paredes fue amonestado y se salió con la suya tras cometer duras infracciones que podrían haber derivado en expulsiones. Si Paredes hubiera sido expulsado contra River, se habría perdido el duelo decisivo con Defensa, mientras que, si al menos hubiera sido expulsado contra el Halcón, quizás Boca nunca habría conseguido el gol milagroso que le valió su título número 75 en la historia del club.

Paredes aún no vio la tarjeta roja en el fútbol argentino

Paredes disputó 11 de los 16 partidos del Torneo Clausura y fue amonestado un total de cuatro veces. Esos números equivalen, aproximadamente, a una tarjeta amarilla cada tres encuentros. Paredes nunca fue expulsado desde su regreso al fútbol argentino.

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Desde entonces, hubo varias jugadas que, según la interpretación y el criterio del árbitro, podrían haber derivado en su expulsión, pero la moneda siempre cayó del lado del campeón del mundo.

En síntesis