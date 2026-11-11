Luto en el fútbol argentino: murió Carlos Babington a sus 77 años

Ídolo de Huracán, mundialista en 1974 y ex entrenador de Racing, River y tantos equipos más. Este miércoles, a sus 77 años, falleció. QEPD.

Luto en el fútbol argentino. Este miércoles 11 de noviembre murió Carlos Babington, quien supo ser campeón con Huracán del Metropolitano de 1973 y se convirtió no solo en ídolo, sino que también en entrenador y presidente del club de Parque Patricios. Su fallecimiento se produjo a sus 77 años.

Nacido en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1949, Babington debutó como profesional en 1969 en Huracán y disputó gran parte de su carrera en el Globo, con pasos por el SG Wattenscheid 09 de Alemania, el Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos y Junior de Barranquilla. En el conjunto de Parque Patricios disputó un total de 312 partidos, siendo el cuarto futbolista con más presencias en la historia del club y el cuarto máximo goleador histórico, con 130 gritos.

Además, “El Inglés”, como se lo apodaba por las raíces de su apellido y por su abuelo, nacido en Londres, fue internacional con la Selección Argentina en 13 oportunidades, todas ellas con César Luis Menotti como entrenador, quien lo conocía por su exitoso ciclo en Huracán. Entre sus participaciones se destacan sus cinco partidos en el Mundial 1974, donde convirtió un gol.

Una vez que se retiró del fútbol, Babington fue entrenador, teniendo una larga carrera de casi dos décadas, donde dirigió a Platense, Huracán en 4 oportunidades, Banfield, Racing (dos ciclos), River (el último entrenador antes del primer ciclo de Ramón Díaz, en 1995), Club León de México y Chacarita.

En su tercer estadío dentro del fútbol, en 2006 fue electo presidente de Huracán y permaneció en el cargo hasta 2011. Durante su gestión, no solo logró que el Globo regrese a primera división, sino que se dio la recordada campaña de subcampeón en el Clausura 2009, de la mano de Ángel Cappa y su tiki-tiki.

Sin embargo, su presidencia quedó manchada por un juicio por administración fraudulenta cuando terminó su mandato y allí también fue juzgado a su hijo, quien era secretario general. Tras haber sido sobreseído, finalmente se revocó dicha cuestión y se ratificó el fallo.

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Allí se marcó un quiebre con los hinchas de Huracán y nunca pudo regresar al Tomás Adolfo Ducó. En 2024, en una nota con TN, Babington había expresado: “Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo pero por suerte ando seguido por Parque Patricios porque voy a visitar a mi hermano. Lamentablemente Huracán me hizo juicio y todavía no terminó. Voy a volver a la cancha cuando la justicia determine que yo no le hice daño a Huracán”.

Hoy, a sus 77 años, aquel mediocampista creativo que brilló en uno de los equipos más recordados de la historia del fútbol argentino, y que atravesó todos los escalafones de su querido Huracán, perdió la vida. Que en paz descanse.

El mensaje de Huracán

El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino.



Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso… pic.twitter.com/Rq8hG8kI5t — CA Huracán (@CAHuracan) November 11, 2026

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El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino.

Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias