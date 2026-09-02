Quién es el árbitro de Boca vs. Vélez por los 8avos de final de la Copa Argentina

Se define el último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina con un duelo más que atractivo entre Boca y Vélez. El compromiso está pautado para este miércoles a las 21:15 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con ambas parcialidades presentes en el estadio y con el arbitraje de Sebastián Zunino.

El colegiado, de 38 años y oriundo de Ramos Mejía, será el encargado principal de impartir justicia en el duelo de los octavos de final del certamen federal entre el Xeneize y el Fortín.

Será la primera vez que dirigirá un cruce entre ambos equipos, aunque lógicamente no será su debut con ninguno de ellos.

A Boca lo dirigió un total de siete ocasiones, siendo la primera en la Copa de la Liga 2023, donde el Xeneize empató 0 a 0 con Estudiantes. Su última ocasión arbitrando al Xeneize fue en empate sin goles ante Platense, por el Apertura de este año. En los siete compromisos que lo dirigó, Boca ganó en cuatro oportunidades y vio la paridad en otras tres, sin derrotas.

Por el lado de Vélez, Zunino lo dirigió en 10 ocasiones, siendo la primera de ellas en 2022 ante Arsenal y la última ante Talleres por el Clausura 2025. En la decena de compromisos que dirigió al Fortín, el conjunto de Liniers cosechó tres triunfos, seis empates y una sola derrota.

Sebastián Zunino, árbitro argentino.

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El equipo arbitral para Boca vs. Vélez por la Copa Argentina

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: José Carreras

AVAR: Mariana De Almeida

Las alineaciones de Boca y Vélez

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Veron; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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