Atento River: San Lorenzo le hizo una propuesta a Ramón Díaz y ya conoce la postura del DT

Tras la salida del Chacho Coudet, los hinchas del Millonario corearon por la vuelta del ídolo, que se encuentra libre en la actualidad.

El final del ciclo de Eduardo Coudet como entrenador de River estuvo marcado por una mala racha en cuanto a resultados y la bronca de la gente. En el hall del Monumental, los hinchas pidieron por su renuncia e incluso llegaron a pedir por Ramón Díaz para que sea su reemplazante.

Mientras Leonardo Ponzio ejerce como interino al frente del plantel del Millonario, la dirigencia de River ya analiza los próximos pasos, posiblemente ya para la pretemporada del 2027. Del otro lado, el entorno de Ramón envía señales positivas para un regreso.

Sin embargo, este miércoles al DT que viene de trabajar en clubes como Corinthians, Olimpia e Inter de Porto Alegre le surgió la oportunidad de regresar al fútbol argentino, aunque a San Lorenzo, donde supo dejar su huella como entrenador.

El Cuervo acaba de despedir a Pipo Gorosito por los flojos resultados en este Torneo Clausura y ya busca a su sucesor. Se trata de un momento de crisis institucional y financiera, que también se refleja en el plantel y en el rendimiento sobre el campo de juego.

Ramón Díaz en su paso por Brasil. (Foto: Getty)

Ramón Díaz rechazó a San Lorenzo

Aunque el DT siempre muestra respeto para el club de Boedo, en esta oportunidad optó por declinar el ofrecimiento. El Pelado agradeció por el interés de la dirigencia del Ciclón, pero les hizo saber que no era el momento para volver a ponerse el buzo de San Lorenzo.

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Si bien en estas últimas horas sonaron varios nombres, Rubén Darío Insúa es el único que tiene chances concretas de ser el DT, hoy por hoy. El entrenador, que ya dirigió al Cuervo en dos ocasiones y con buenos resultados, ve con buenos ojos regresar al fútbol argentino tras su paso por Barracas Central.

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