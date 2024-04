Marcos Ibañez, ingeniero agrónomo del estadio Mario Alberto Kempes, designado en primera instancia para recibir el Superclásico entre River y Boca correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga, confirmó que el terreno de juego estará en condiciones para que se juegue el domingo.

“Vamos a llegar muy bien. En esta época todas las canchas están resembrándose, es un proceso. Durante tres o cuatro días se va a ver la cancha, sobre todo desde arriba, con algunos defectos, pero tiene que ver con un proceso natural que se hace todos los campeonatos, todos los años”, explicó en diálogo con TyC Sports para intentar llevar tranquilidad tras las imágenes difundidas por el mismo canal que llevaron a que desde la propia AFA evaluaran un cambio de sede.

“La resiembra invernal es así. Entiendo que está puesto el foco por el partido histórico que vamos a tener. Pero no es distinto que en cualquier otro campeonato. Esto es lo que está pasando ahora. Son los tiempos normales. El jueves de la semana pasada se terminaron los trabajos de resiembra. Pasaron cinco días nada más, por eso ven lo que ven. En cinco días más, cambia“, agregó el ingeniero agrónomo para garantizar que será posible recibir el Superclásico en Córdoba.

Según Marcos Ibáñez, ya en los próximas 48 horas, es decir para este viernes, se verán cambios sustanciales en el terreno de juego del Estadio Mario Alberto Kempes, que según sus cálculos “va a estar muy bien” para ser sede del partido más importante del fin de semana el domingo, con horario todavía a confirmar.

“La implantación del césped de invierno requiere una intervención muy fuerte sobre el césped de verano para dar espacio al nuevo. Se corta bajo, se hace un corte vertical, se tira arena para acelerar la germinación de la semilla. Todo eso afea la superficie y es lo que se ve hoy. Desde ayer, que empezó a reventar la semilla, se van a ir viendo mejoras en la parte estética. La base, para la jugabilidad, ya está muy bien“, explicó.

¿En qué estado llegará el campo de juego al domingo?

Consultado por un puntaje para el terreno de juego a la hora de recibir el Superclásico entre River y Boca, Marcos Ibáñez explicó que en su profesión el diez no existe, porque siempre se está buscando la manera de perfeccionar el trabajo. Pero garantizó: “Va a estar 9 u 8 puntos. Consideramos que nuestra cancha habitualmente está en 8 puntos. En este caso, vamos a llegar como estamos acostumbrados”.

Los estadios que se barajaron para un cambio de sede

En caso que se defina un cambio de sede, la resolución no sería sencilla, ya que todos los estadios candidatos a albergar un Superclásico no estarían disponibles por el resembrado de sus respectivos campos de juego. Así, el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Único de La Plata y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero no parten como opciones debido a que se encuentran en peores condiciones que el de Córdoba. Al mediodía habrá una reunión en AFA para definir fechas, horarios y sedes tanto del Superclásico como de todos los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga.