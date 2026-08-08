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Instituto vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Instituto vs Gimnasia de Mendoza el sábado 8 de agosto a las 21:30 en el Monumental de Córdoba por ESPN Premium. Cómo verlo en vivo en 15 países.

Instituto vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo
© Instituto / Gimnasia MzaInstituto vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Instituto se enfrenta a Gimnasia de Mendoza en el Estadio Monumental Juan Domingo Perón de Córdoba, en un partido válido por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. La Gloria ocupa el cuarto lugar con 6 puntos tras vencer 1-0 como visitante a Lanús, mientras que el Lobo mendocino es tercero con las mismas 6 unidades después de ganar 2-0 contra Unión de Santa Fe. Dirige Sebastián Zunino.

A qué hora juega Instituto vs. Gimnasia de Mendoza

El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 21:30 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será por ESPN Premium.

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Dónde ver: horarios en 15 países

  • Argentina: 21:30 horas
  • Bolivia: 20:30 horas
  • Brasil: 21:30 horas
  • Chile: 20:30 horas
  • Colombia: 19:30 horas
  • Ecuador: 19:30 horas
  • Estados Unidos (Central): 19:30 horas
  • Estados Unidos (Este): 20:30 horas
  • Estados Unidos (Montaña): 18:30 horas
  • Estados Unidos (Pacífico): 17:30 horas
  • México: 18:30 horas
  • Paraguay: 21:30 horas
  • Perú: 19:30 horas
  • Uruguay: 21:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Las tablas del Clausura

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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