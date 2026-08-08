Instituto vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Instituto se enfrenta a Gimnasia de Mendoza en el Estadio Monumental Juan Domingo Perón de Córdoba, en un partido válido por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. La Gloria ocupa el cuarto lugar con 6 puntos tras vencer 1-0 como visitante a Lanús, mientras que el Lobo mendocino es tercero con las mismas 6 unidades después de ganar 2-0 contra Unión de Santa Fe. Dirige Sebastián Zunino.
A qué hora juega Instituto vs. Gimnasia de Mendoza
El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 21:30 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será por ESPN Premium.
Dónde ver: horarios en 15 países
- Argentina: 21:30 horas
- Bolivia: 20:30 horas
- Brasil: 21:30 horas
- Chile: 20:30 horas
- Colombia: 19:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- Estados Unidos (Central): 19:30 horas
- Estados Unidos (Este): 20:30 horas
- Estados Unidos (Montaña): 18:30 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 17:30 horas
- México: 18:30 horas
- Paraguay: 21:30 horas
- Perú: 19:30 horas
- Uruguay: 21:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas