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Torneo Clausura

Independiente vs. Platense, por el Torneo Clausura: a qué hora juega, dónde ver en vivo y horarios

Independiente vs Platense el sábado 8 de agosto a las 21:30 en el Libertadores de América por TNT Sports Premium. Cómo verlo en vivo en 15 países.

Independiente vs. Platense, por el Torneo Clausura: a qué hora juega, dónde ver en vivo y horarios
© Independiente / PlatenseIndependiente vs. Platense, por el Torneo Clausura: a qué hora juega, dónde ver en vivo y horarios

Independiente recibe a Platense en el Estadio Libertadores de América, en un partido válido por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Rojo ocupa el segundo lugar con 6 puntos pese a caer 1-0 de visitante ante Vélez, mientras que el Calamar acumula apenas 1 unidad después de perder 4-0 como local frente a Talleres de Córdoba. Dirige Nicolás Ramírez.

A qué hora juega Independiente vs. Platense

El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 21:30 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será en TNT Sports Premium.

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Dónde ver: horarios en 15 países

  • Argentina: 21:30 horas
  • Bolivia: 20:30 horas
  • Brasil: 21:30 horas
  • Chile: 20:30 horas
  • Colombia: 19:30 horas
  • Ecuador: 19:30 horas
  • Estados Unidos (Central): 19:30 horas
  • Estados Unidos (Este): 20:30 horas
  • Estados Unidos (Montaña): 18:30 horas
  • Estados Unidos (Pacífico): 17:30 horas
  • México: 18:30 horas
  • Paraguay: 21:30 horas
  • Perú: 19:30 horas
  • Uruguay: 21:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Las tablas del Clausura

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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