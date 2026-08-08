Independiente vs. Platense, por el Torneo Clausura: a qué hora juega, dónde ver en vivo y horarios

Independiente recibe a Platense en el Estadio Libertadores de América, en un partido válido por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Rojo ocupa el segundo lugar con 6 puntos pese a caer 1-0 de visitante ante Vélez, mientras que el Calamar acumula apenas 1 unidad después de perder 4-0 como local frente a Talleres de Córdoba. Dirige Nicolás Ramírez.
A qué hora juega Independiente vs. Platense
El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 21:30 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será en TNT Sports Premium.
Dónde ver: horarios en 15 países
- Argentina: 21:30 horas
- Bolivia: 20:30 horas
- Brasil: 21:30 horas
- Chile: 20:30 horas
- Colombia: 19:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- Estados Unidos (Central): 19:30 horas
- Estados Unidos (Este): 20:30 horas
- Estados Unidos (Montaña): 18:30 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 17:30 horas
- México: 18:30 horas
- Paraguay: 21:30 horas
- Perú: 19:30 horas
- Uruguay: 21:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas