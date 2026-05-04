Con River a la espera, se define la Zona A del Apertura con tres equipos peleando por un lugar

Con tres partidos este lunes se termina la fecha 9 y última de la fase de grupos del Torneo Apertura. En el Grupo A aún hay dos equipos que tienen chances de clasificar a octavos de final, por lo que estarán obligados a ganar sus respectivos compromisos para obtener el boleto.

En este sentido, River se encuentra a la expectativa ya que conocerá su rival, que saldrá de Defensa y Justicia o San Lorenzo. Por el momento es el Ciclón de Boedo a quien enfrentará en el Estadio Más Monumental, pero un resultado positivo del Halcón de Varela podría cambiar la ecuación.

Es que, si el equipo comandado por Mariano Soso le gana por 2 goles o más a Gimnasia de Mendoza en condición de visitante, superará a San Lorenzo por diferencia de gol y quedará séptimo, por lo que será el rival del Millonario. Si triunfa por un solo tanto, quedará octavo e irá ante Independiente Rivadavia.

Por otro lado, Unión espera por este resultado debido a que actualmente está octavo. Si Defensa y Justicia no le gana a Gimnasia de Mendoza, serán los santafesinos quienes pasen en el octavo lugar y así los de Florencio Varela automáticamente quedarán eliminados. En este caso, San Lorenzo seguirá como rival de River.

Finalmente, y con muchas menos chances está Instituto. Para poder clasificar, la Gloria no solo tendrá que esperar que Defensa y Justicia no gane su partido, sino que también tendrá que vencer por seis goles de diferencia a Estudiantes de Río Cuarto para quedar en el octavo puesto.

Así las cosas, con este panorama, River esperará por conocer a su rival en octavos de final. Por el momento será San Lorenzo, pero un triunfo de Defensa podría cambiar todo. Este duelo se jugaría el próximo domingo en el estadio del elenco comandado por Eduardo Coudet.

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La tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Apertura

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