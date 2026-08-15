Tras despedir a Gustavo Quinteros, la dirigencia del Rojo apostó por el entrenador que hizo un muy buen trabajo en el fútbol uruguayo.

El presente de Independiente es preocupante, especialmente luego de la dura eliminación de la Copa Argentina tras perder 4 a 0 ante Atlético Tucumán. Ese resultado, sumado a un irregular inicio del Torneo Clausura hizo que la dirigencia del Rojo tome cartas en el asunto y decida finalizar antes de tiempo el contrato de Gustavo Quinteros.

Pasaron un par de días desde la salida de Gustavo Quinteros y en el Rojo ya se acordó el arribo de su reemplazante. Se trata de Jadson Viera, entrenador nacido en Brasil, nacionalizado uruguayo, que durante años trabajó como ayudante de campo del Cacique Medina y en las últimas temporadas se largó como entrenador principal.

Como cabeza de grupo llevó las riendas de Boston River desde enero de 2024 hasta octubre de 2025. Luego estuvo en Nacional de Montevideo y allí permaneció hasta marzo de 2026. Desde entonces estuvo sin club y ahora, todo indica, que desembarcará en uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

Jadson Viera. (Foto: Getty).

Ribair Rodríguez será su ayudante de campo

Jadson Viera desembarcará en el Rojo con Ribair Rodríguez -ex Belgrano y Boca- como ayudante de campo. Misma función para Juan Manuel Olivera, mientras que Guillermo Souto será el preparador físico. Se desconoce cómo se conformará el resto del cuerpo técnico, sin con profesionales que lleguen con Viera o que ya estén en el club.

Ribair Rodríguez en su paso por Boca (Foto: Getty).

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La trayectoria de Jadson Viera

2018 | Nacional (ayudante del Cacique Medina)

2019 – 2021 | Talleres (ayudante del Cacique Medina)

2022 | Inter de Porto Alegre (ayudante del Cacique Medina)

2022 – 2023 | Vélez (ayudante del Cacique Medina)

2024 – 2025 | Boston River (entrenador principal)

2025 – 2026 | Nacional (entrenador principal)

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