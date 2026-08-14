Racing vs. Banfield EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Cilindro de Avellaneda, la Academia recibe al Taladro en un duelo clave para la tabla de posiciones.

El gol de Machado para el 1-0 de Banfield

LA PELOTA BUSCÓ AL JUGADOR… ¡Y ÉL CONVIRTIÓ! Tras un rebote en el travesaño, Machado se encontró solo con la pelota y definió para el 1-0 de Banfield vs. Racing.



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Este viernes por la noche, Racing recibe a Banfield por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Cilindro de Avellaneda, cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos. El encuentro es transmitido por la pantalla de ESPN Premium y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de Racing y Banfield

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter; Alejandro Tello, Ulises Ortegoza, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Lautaro Díaz.

Gino Santilli; Juan Luis Alfaro, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Lautaro Cano; Federico Medina, Ignacio Pais, Favio Álvarez; Lisandro Piñero, Alexander Machado.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026