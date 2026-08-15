Pratto y un palito a Gallardo por su segundo ciclo en River: “Cuando no te creen es difícil”

Pocos jugadores fueron tan determinantes en el primer ciclo de Marcelo Gallardo en River como Lucas Pratto. El Oso marcó dos goles en las finales más importantes de la historia del club -ante Boca por la Libertadores 2018- y esa serie fue fundamental para que el Muñeco se convierta en uno de los máximos ídolos de la historia del club de Núñez.

Si bien es cierto que hubo otros futbolistas que disputaron más partidos, que estuvieron más tiempo, que rindieron de manera increíble, la realidad es que aquellos goles de Pratto a Boca, tanto en La Bombonera como en el Bernabéu, serán recordados de por vida.

Pratto tuvo sus altibajos con Marcelo Gallardo, especialmente en lo que fue su salida repentina a préstamo a Feyenoord en plena competencia. Eso no cayó del todo bien en Núñez, mientras que del lado del futbolista hubo malestar por la falta de comunicación del Muñeco luego de sufrir una dura lesión en el conjunto de los Países Bajos.

Más allá de alguna declaración de Pratto, el Oso se encargó de decir que eso había quedado en el pasado y, sin ir más lejos, cuando el delantero visitó Núñez y Gallardo estaba en el banco de suplentes, siempre hubo saludos cordiales, por lo que esos malestares quedaron en el pasado.

Pratto saluda a Gallardo en un River vs. Sarmiento. (Foto: Getty).

Pratto analizó el segundo ciclo de Gallardo

En diálogo con el porgrama de streaming de La Página Millonaria, Lucas Pratto dijo: “Había llevado jugadores que él quería, que tal vez pensaba que iban a funcionar, pero creo que no logró llegarle a todos. No todos los futbolistas son iguales, por ahí el mensaje de Marcelo con nosotros era una cosa y nos tocaba algo que a los de ahora no los tocó“.

Publicidad

Además, agregó: “Es muy difícil convencer al futbolista hoy en día y cuando ya no te creen es muy difícil cambiar la idea. Es un poco eso, habría que estar en el día a día, no sé qué pasó“. Por otro lado, el Oso se mostró dolido por cómo se dieron las salidas de Enzo Pérez y Nacho Fernández: “Les voy a preguntar en confianza qué pasó, pero me dio mucho dolor que se hayan ido de esa manera estando Marcelo“.

Pratto, ilusionado con Thiago Almada

El Oso llenó de elogios a Thiago Almada, el refuerzo estrella de River de este mercado de pases: “Es un jugador que me encanta. Acá en Chile me preguntan por él y yo lo comparo con el Burrito Ortega, con ese enganche de ir de cero a cien. El estilo de juego, que arranca y frena que no lo podés parar, ese movimiento de cintura. Ojalá que le vaya re bien. Primero, porque se lo merece como persona, y después porque es un fuera de serie”.

Thiago Almada en su presentación en River. (Foto: Prensa River).

Publicidad

“Es un jugador que está en su mejor momento y creo que los montos, no lo sé, no estoy en la economía de River, pero si hubiese estado en Europa también lo compraban por el doble de dinero. Tiene mucho para crecer. Ojalá que la inversión de River, que mínimo consiga lo que conseguimos nosotros en 2018, porque tiene muchos años para jugar en el club. Ojalá que consiga no una sino cuatro Libertadores“, completó Pratto.

DATOS CLAVE