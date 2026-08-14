Conmebol designó los árbitros para los octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana

Esta semana entrante se llevan a cabo los partidos de vuelta de los octavos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Con esos compromisos sobre la mesa, la CONMEBOL designó los arbitrajes de cada uno de los encuentros que se jugarán entre el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 por las revanchas, con excepción de Independiente Santa Fe – River.

Las designaciones en Copa Libertadores

Independiente Rivadavia – Fluminense

Árbitro: Andrés Rojas (COL).

Asistente 1: David Fuentes (COL).

Asistente 2: Miguel Roldán (COL).

Cuarto árbitro: Jairo Mayorga (COL).

VAR: Leonard Mosquera (COL).

AVAR: Lisandro Castillo (COL).

Universidad Católica – Estudiantes

Árbitro: Wilmar Roldán (COL).

Asistente 1: John León (COL).

Asistente 2: John Gallego (COL).

Cuarto árbitro: Diego Ulloa (COL).

VAR: David Rodríguez (COL).

AVAR: Ricardo García (COL).

Wilmar Roldán, árbitro colombiano.

Coquimbo Unido – Platense

Árbitro: Roberto Pérez (PER).

Asistente 1: Jesús Sánchez (PER).

Asistente 2: José Castillo (PER).

Cuarto árbitro: Daniel Ureta (PER).

VAR: Michael Espinoza (PER).

AVAR: Edwin Ordoñez (PER).

Corinthians – Rosario Central

Árbitro: Alexis Herrera (VEN).

Asistente 1: Lunín Torrealba (VEN).

Asistente 2: Antony García (VEN).

Cuarto árbitro: Rony Cueva (VEN).

VAR: Nicolás Gallo (COL).

AVAR: Keiner Jiménez (COL).

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Las designaciones en Copa Sudamericana

Recoleta – Boca

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Asistente 1: Martín Soppi (URU).

Asistente 2: Mathías Muniz (URU).

Cuarto árbitro: Mathías De Armas (URU).

VAR: Leodán González (URU).

AVAR: Agustín Berisso (URU).

Andrés Matonte, árbitro uruguayo.

Independiente Santa Fe – River

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Asistente 1: Jorge Urrego (VEN).

Asistente 2: Tulio Moreno (VEN).

Cuarto árbitro: Yender Herrera (VEN).

VAR: Carlos Orbe (ECU).

AVAR: Byrom Romero (ECU).

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Montevideo City Torque – Tigre