Curiosa presentación de Cuti Romero en Atlético de Madrid

El Colchonero apostó fuerte por el marcador central de la Selección Argentina y desembolsó 40 millones de euros por él.

Luego de varias semanas de negociaciones, Cristian Romero fue oficializado como refuerzo de Atlético de Madrid. Cuti llega al Colchonero luego de varios años en Tottenham. Los madrileños desembolsaron 40 millones de euros por su pase y de esta manera se quedan con el marcador central de la Selección Argentina que tuvo un gran Mundial 2026, pese a que en la final contra España se retiró por lesión.

Este sábado 15 de agosto, Atlético de Madrid hizo oficial el arribo de Cuti Romero y para eso presentó un curioso video en sus redes sociales. El defensor no muestra su cara, pero sería quien está vestido como un piloto de Fórmula 1 y aparecen varios detalles que dejan en claro que se trata de él.

Así presentó Atlético de Madrid a Cuti Romero

Algunos detalles que se destacaron, además del casco de piloto de Fórmula 1 con los colores de la bandera de Argentina, fueron los parches con la Copa del Mundo, el Sol de Mayo, las dos Copa América y el año de su nacimiento -1998- en el guante de su mano izquierda.

¿Cuándo podría debutar Cuti Romero en Atlético de Madrid?

Atlético de Madrid iniciará su participación en LaLiga 2026/27 el próximo miércoles 19 de agosto ante Málaga y se estima que Cuti no será de la partida allí, aunque podría tener su estreno el próximo fin de semana. Los de Cholo Simeone se medirán ante Villarreal en condición de local el domingo 23 de agosto y ese podría ser el día del debut del Cuti en su nuevo club.

DATOS CLAVE

Cristian Romero fue oficializado como nuevo refuerzo del Atlético de Madrid .

fue oficializado como nuevo refuerzo del . Atlético de Madrid pagó 40 millones de euros al Tottenham por Cristian Romero .

pagó 40 millones de euros al Tottenham por . Cristian Romero podría debutar ante Villarreal el próximo domingo 23 de agosto.