Ascacibar y Flores, en el equipo ideal de la Copa Sudamericana

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena superaron 3 a 1 a Recoleta en cancha de Huracán por la ida de los octavos de final.

Pese a haber arrancado con cierta incertidumbre, Boca encaminó su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los de Rodolfo Arruabarrena recibieron en cancha de Huracán a Recoleta por el duelo de ida de los octavos. Si bien los paraguayos se pusieron en ventaja rápidamente, el Xeneize manejó el ritmo del partido, revirtió el resultado y pudo haber goleado.

Con el 3 a 1 consumado y viendo que Recoleta no ofreció mucha resistencia, todo indica que la revancha en Paraguay -donde habrá importante presencia de público boquense- no traerá grandes problemas para el equipo del Vasco. Dicho encuentro será el martes próximo a partir de las 19 horas en el Estadio Defensores del Chaco.

La Conmebol dio a conocer el equipo ideal de la Copa Sudamericana de la ida de los octavos de final y en el mismo aparecen dos jugadores de Boca: Santiago Ascacibar y Leonel Flores, ambos con participación en el marcador ante Recoleta.

Por otro lado, en ese XI se destaca la presencia de cuatro jugadores de Cienciano -le ganó 6 a 1 a Botafogo- y un jugador de: Olimpia, Santos, Sao Paulo, City Torque y Atlético Mineiro. Cabe recordar que todos los partidos de vuelta -salvo el de River ante Santa Fe que se postergó- serán en la semana entrante.

Leonel Flores ante Recoleta. (Foto: Getty).

El XI ideal que eligió la Conmebol

El equipo que eligió Conmebol. (Foto: @Sudamericana).

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