El certamen, que tendrá acción en simultáneo de hombres y mujeres se disputará en Bélgica y Países Bajos entre el 15 y el 30 de agosto.

Este sábado comienza la acción en el Mundial de Hockey 2026, el cual se va a desarrollar en Bélgica y Países Bajos. Hombres y mujeres competirán en simultáneo en ambas sedes y Argentina tiene fuerte representación con Las Leonas y Los Leones. Este evento se podrá ver a través de Disney+.

Desde este sábado 15 hasta el próximo jueves 20 de agosto, Argentina tendrá participación todos los días. Las Leonas abrirán su camino ante Estados Unidos este sábado a partir de las 12.30 horas, mientras que Los Leones harán lo propio con Japón el domingo desde las 14 horas.

Las Leonas irán por el tercer Mundial de su historia ya que tanto en Perth 2002 como en Rosario 2010 se coronaron campeonas. Por su parte, Los Leones nunca obtuvieron un título Mundial -sí fueron campeones olímpicos- y su mejor performance fue el tercer puesto en La Haya 2014.

¿Dónde se juega el Mundial de Hockey 2026?

El Mundial de Hockey 2026 se disputará en Wavre -Bélgica- y en Amstelveen -Países Bajos-, los estadios asignados son Wagener y Justin Peeters. Cabe destacar que ambos países son linderos, tienen una gran historia en común y mucho cultura de hockey.

El cronograma de las selecciones argentina

Así jugarán las selecciones argentinas el Mundial 2026. (Foto: @ArgFieldHockey).

DATOS CLAVE

El Mundial de Hockey 2026 se disputará en Bélgica y Países Bajos.

se disputará en Bélgica y Países Bajos. Las Leonas debutan este sábado ante Estados Unidos a las 12.30 horas.

debutan este sábado ante Estados Unidos a las 12.30 horas. Los Leones jugarán su primer partido contra Japón este domingo a las 14.