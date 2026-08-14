Con Almada y cinco refuerzos más: la posible alineación de River para recibir a Argentinos Juniors

River comenzó el Clausura de la peor manera posible. Cero puntos, cuatro derrotas y cero goles en los primeros cuatro encuentros, lo que agudizó una crisis deportiva que pone al Chacho Coudet en el ojo de la tormenta.
En este contexto, el Millonario recibirá a Argentinos Juniors este domingo desde las 18 horas en el Monumental, y el entrenador podrá contar con el refuerzo estrella para que haga su debut, ya que Thiago Almada pinta para titular en base a las prácticas que se realizaron en la semana.
Además del estreno del ex Vélez, Coudet pondrá en el once inicial a cinco refuerzos de este mercado de pases, por lo que más de medio equipo será una novedad. Sin embargo, en lo que respecta al último partido -la derrota ante Tigre-, solamente se realizará un cambio: el ingreso de Almada por Tomás Galván.
Nicolás Otamendi confía que River revertirá su crisis ante Argentinos Juniors: “Tenemos que dar la cara”
El posible 11 de River
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
Almada se perfila como titular vs. Argentinos
Cuándo se juega River – Argentinos
El partido entre el Millonario y el Bicho de La Paternal, puntero y con puntaje perfecto, se jugará este domingo 16 de agosto desde las 18:00 en el Estadio Monumental. Se podrá sintonizar mediante ESPN Premium.