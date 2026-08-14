Con Almada y cinco refuerzos más: la posible alineación de River para recibir a Argentinos Juniors

A falta de confirmación oficial, Coudet mandará al Guayo como titular junto con más de medio equipo conformado por altas de este mercado de pases.

River comenzó el Clausura de la peor manera posible. Cero puntos, cuatro derrotas y cero goles en los primeros cuatro encuentros, lo que agudizó una crisis deportiva que pone al Chacho Coudet en el ojo de la tormenta.

En este contexto, el Millonario recibirá a Argentinos Juniors este domingo desde las 18 horas en el Monumental, y el entrenador podrá contar con el refuerzo estrella para que haga su debut, ya que Thiago Almada pinta para titular en base a las prácticas que se realizaron en la semana.

Además del estreno del ex Vélez, Coudet pondrá en el once inicial a cinco refuerzos de este mercado de pases, por lo que más de medio equipo será una novedad. Sin embargo, en lo que respecta al último partido -la derrota ante Tigre-, solamente se realizará un cambio: el ingreso de Almada por Tomás Galván.

El posible 11 de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Almada se perfila como titular vs. Argentinos

Cuándo se juega River – Argentinos

El partido entre el Millonario y el Bicho de La Paternal, puntero y con puntaje perfecto, se jugará este domingo 16 de agosto desde las 18:00 en el Estadio Monumental. Se podrá sintonizar mediante ESPN Premium.

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