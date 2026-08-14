La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Platense vs. Boca por el Torneo Clausura 2026

Este sábado por la noche, Platense recibe a Boca por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se disputa en el Estadio Ciudad de Vicente López, comienza a las 21:15 horas y es fundamental para la tabla de posiciones de cara a la recta final. En ese contexto, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial para conocer de antemano el resultado final.

Cabe recordar que ambos vienen de jugar competiciones internacionales. Por un lado, el Calamar empató 1-1 contra Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, mientras que el Xeneize venció 3-1 a Recoleta por la Sudamericana. En medio de las series correspondiente a los octavos de final, se miden entre sí justo antes de las revanchas en el exterior.

La Inteligencia Artificial.

El pronóstico de la IA en Platense – Boca

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial no titubeó y reveló: “Se espera a un Platense compacto, intentando aprovechar la localía y atacar los espacios que pueda dejar Boca. Con algunas modificaciones por la seguidilla de partidos, el Xeneize tendrá en Leandro Paredes una de sus principales armas para manejar la pelota y generar situaciones“.

Inmediatamente después, dejó la incertidumbre de lado y fue contundente. “Resultado final: Platense 1-2 Boca“, sentenció la novedosa herramienta. No conforme con eso, redobló la apuesta y confesó los autores de los goles. “0-1: Miguel Merentiel (Boca), 1-1: Guido Mainero (Platense) y 1-2: Miguel Merentiel (Boca)“, aseguró la nueva tecnología.

Miguel Merentiel, delantero de Boca Juniors. (Getty Images)

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Por último pero no menos importante, hizo una pequeña conclusión. “Platense le planteará un partido incómodo y tendrá sus momentos“, manifestó la IA en primera instancia. Sin embargo, rápidamente hizo una aclaración y soltó: “Es el tipo de partido en el que Boca puede sufrir bastante, pero tiene más chances de sacar diferencia por jerarquía individual“.