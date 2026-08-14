Marcelo Gallardo se acerca a la Selección de Ecuador: hay acuerdo en lo deportivo

El Muñeco podría iniciar su camino como seleccionador al frente de la Tri. Qué falta para que llegue el OK definitivo.

Marcelo Gallardo está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. El Muñeco, libre desde su salida de River, se encamina para iniciar el nuevo ciclo en la Tri, que busca un nuevo entrenador luego de la salida de Sebastián Beccacece.

Según pudo saber Bolavip, en las últimas horas se llevó a cabo una larga reunión entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y el estratega argentina. En la misma, se llegó a un acuerdo en términos deportivos para hacerse cargo del seleccionado mayor, pero todavía no está cerrado.

Lo que falta para que Napoleón pueda ser oficializado como flamante DT de la Tri es lo económico y otros pormenores logísticos. De alinearse en ese aspecto, todo se encaminará para que Gallardo inicie su camino como seleccionador al frente de un país que viene de disputar la última Copa del Mundo.

Hasta el momento, el Muñeco solo se desempeñó a nivel de clubes en diferentes países. Su camino comenzó en Uruguay, al frente de Nacional. Luego tuvo un exitoso paso por River, que se extendió por ocho años. Luego de una breve etapa en el Al Ittihad de Arabia Saudita, regresó a River, donde estuvo lejos de repetir lo conseguido en su primer ciclo.

Los futbolistas más destacados de Ecuador

En caso de asumir, Marcelo Gallardo tendrá grandísimos futbolistas a disposición en la Selección de Ecuador. Solo a modo de ejemplo, dirigiría a: Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Hernán Galíndez, Pervis Estupiñán, Kendry Páez, Alan Franco, Enner Valencia, Angelo Preciado, Jordy Caicedo, entre otros tantos jugadores.

Síntesis

Marcelo Gallardo negocia su llegada como nuevo director técnico de la Selección de Ecuador.

negocia su llegada como nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. La FEF alcanzó un acuerdo deportivo para reemplazar al entrenador Sebastián Beccacece.

alcanzó un acuerdo deportivo para reemplazar al entrenador Sebastián Beccacece. Detalles económicos y aspectos logísticos faltan para oficializar la llegada del DT.