El Changuito tenía todo acordado para pasar al fútbol español, pero las negociaciones se detuvieron y su futuro es incierto.

La situación de Exequiel Zeballos en Boca es compleja. Su contrato finaliza el 31 de diciembre de 2026, por lo que ya puede negociar con otros clubes y eso hizo en estas últimas semanas. Primero parecía que se iba a ir a Napoli, luego a Celta de Vigo, pero en las últimas horas surgieron algunas diferencias y su futuro es incierto.

Boca pretende sumar unos 8 millones de dólares por su pase, una cifra bastante elevada. No porque Zeballos no haya demostrado condiciones y potencial, sino porque está a un par de meses de quedar libre. El Changuito no juega desde fines del primer semestre y en Boca no abundan jugadores de su jerarquía.

¿Se cayó lo de Celta?

Oficialmente todavía no está caído lo de Zeballos a Celta de Vigo, aunque ya no es tan claro como hace unos días, en los que parecía que en España estaría su futuro. Las negociaciones pueden retomar en estas horas y la situación se puede revertir, aunque por el momento no hay una definición concreta.

La postura de Boca

En Boca tienen claro que si Zeballos no consigue club en los próximos días, la intención será negociar para renovar su contrato y que se reintegre al plantel. Cabe destacar que en el Europa quedan dos semanas más con el libro de pases abierto, por lo que el Changuito esperará cerrar su futuro con una oferta que lo convenza a él y le interese al Xeneize.

Exequiel Zeballos. (Foto: Getty).

Los números de Zeballos en Boca

Desde que debutó en la Primera División de Boca allá por el año 2020, Exequiel Zeballos acumuló 140 partidos en los que marcó 16 goles, brindó 16 asistencias y obtuvo cinco títulos, todos ellos en el plano doméstico.

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