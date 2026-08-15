River hoy: el palo de Pratto a Gallardo, la formación vs. Argentinos y la palabra de Otamendi

Todas las novedades del Millonario de este sábado 15 de agosto, el día previo a recibir al Bicho en el Monumental.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este sábado 15 de agosto de 2026, con el foco puesto en el duelo del próximo domingo ante Argentinos Juniors por la quinta jornada de la Zona B del Torneo Clausura. La formación que pondría Eduardo Coudet ante el Bicho, el palito de Lucas Pratto a Marcelo Gallardo, el fuerte respaldo a Thiago Almada y la palabra de Nicolás Otamendi.

La probable formación de River para jugar contra Argentinos Juniors

El próximo domingo, a partir de las 18 horas, River enfrentará a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la Zona B del Clausura. Si bien resta la confirmación de Coudet, la formación inicial del Millonario sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán.

Eduardo Coudet, director técnico de River Plate. (Foto: Getty).

Pratto y un palito a Gallardo

Pratto tuvo sus altibajos con Marcelo Gallardo, especialmente en lo que fue su salida repentina a préstamo a Feyenoord en plena competencia. Eso no cayó del todo bien en Núñez, mientras que del lado del futbolista hubo malestar por la falta de comunicación del Muñeco luego de sufrir una dura lesión en el conjunto de los Países Bajos.

Más allá de alguna declaración de Pratto, el Oso se encargó de decir que eso había quedado en el pasado y, sin ir más lejos, cuando el delantero visitó Núñez y Gallardo estaba en el banco de suplentes, siempre hubo saludos cordiales, por lo que esos malestares quedaron en el pasado.

En diálogo con el porgrama de streaming de La Página Millonaria, Lucas Pratto dijo: “Había llevado jugadores que él quería, que tal vez pensaba que iban a funcionar, pero creo que no logró llegarle a todos. No todos los futbolistas son iguales, por ahí el mensaje de Marcelo con nosotros era una cosa y nos tocaba algo que a los de ahora no los tocó“.

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Además, agregó: “Es muy difícil convencer al futbolista hoy en día y cuando ya no te creen es muy difícil cambiar la idea. Es un poco eso, habría que estar en el día a día, no sé qué pasó“. Por otro lado, el Oso se mostró dolido por cómo se dieron las salidas de Enzo Pérez y Nacho Fernández: “Les voy a preguntar en confianza qué pasó, pero me dio mucho dolor que se hayan ido de esa manera estando Marcelo“.

Lucas Pratto. (Foto: Getty).

El Oso habló maravillas de Almada

El Oso llenó de elogios a Thiago Almada, el refuerzo estrella de River de este mercado de pases: “Es un jugador que me encanta. Acá en Chile me preguntan por él y yo lo comparo con el Burrito Ortega, con ese enganche de ir de cero a cien. El estilo de juego, que arranca y frena que no lo podés parar, ese movimiento de cintura. Ojalá que le vaya re bien. Primero, porque se lo merece como persona, y después porque es un fuera de serie”.

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“Es un jugador que está en su mejor momento y creo que los montos, no lo sé, no estoy en la economía de River, pero si hubiese estado en Europa también lo compraban por el doble de dinero. Tiene mucho para crecer. Ojalá que la inversión de River, que mínimo consiga lo que conseguimos nosotros en 2018, porque tiene muchos años para jugar en el club. Ojalá que consiga no una sino cuatro Libertadores“, completó Pratto.

Thiago Almada en su presentación en River. (Foto: Prensa River).

Otamendi y un mensaje esperanzador

Nicolás Otamendi habló con la prensa en la antesalada del duelo ante Argentinos Juniors. El marcador central repitió los conceptos en los que se apoya todo el plantel de River para dar vuelta esta situación, alegando que se encuentran trabajando de manera correcta, con optimismo y viendo como positiva la postergación del partido ante Independiente Santa Fe por la Sudamericana.

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“Que se suspendiera el partido del miercoles nos vino bien para entrenarnos mejor, ensamblar mejor el equipo e intentar salir cuanto antes de esta difícil situación. Tenemos que dar la cara, tenemos la mentalidad y la confianza de que vamos a revertirla. Hay que trabajar puertas adentro y en silencio”, comenzó.

Además, en la previa del partido ante Argentinos, le dejó un mensaje a los hinchas de River: “Es entendible como están. El hincha demanda resultados y somos concientes de eso. Está claro que tenemos que mejorar, el equipo está bien, está todo bien con el Chacho y con el presidente. No hay patas rotas, como se viene diciendo. Hay que empezar a sumar, le digo al hincha que disfrute, que sepa que nosotros vamos a dejar todo e intentar que se vuelvan a enganchar con el equipo“.

"LA ÚNICA FORMA EN QUE VAMOS A CONSEGUIR LOS RESULTADOS ES TRABAJANDO EN SILENCIO"



🗣️ Nicolás Otamendi



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